Roma. Giallo a Monteverde, una donna senza vita è stata trovata nell’androne di un palazzo

Il cadavere di una donna, di età compresa tra 30 e 40 anni, è stato trovato all’interno dell’androne di un palazzo in via Jenner, nel quartiere romano di Monteverde. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Le indagini sono tuttora in corso.

Sono stati i vicini di casa della vittima a chiamare il NUE, numero di emergenza unico europeo (112), spiegando l’accaduto e le condizioni della donna che purtroppo era già decessa quando è stata scoperta. Secondo quanto ha appreso l’Agenzia Agi, nel condominio si sarebbe sentito un forte tonfo e il corpo sarebbe stato trovato in corrispondenza delle scale.

La donna, secondo quanto è stato ricostruito al momento, avrebbe delle ferite in corrispondenza del gluteo e del bacino compatibili con la caduta. Due al momento le ipotesi più accreditate: un evento di natura accidentale o un suicidio. (Agi)

