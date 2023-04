Fragola, dolce e succosa, festeggiata in tutta Italia con la Sagra delle fragole

La fragola è una pianta erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle Rosaceae. Il frutto, che prende il nome dalla pianta stessa, è molto apprezzato per il suo sapore dolce e succoso e per la sua consistenza croccante.

Ricca di vitamine

L’origine è da ricercare nelle regioni temperate dell’emisfero nord, ma oggi viene coltivata in tutto il mondo, soprattutto in Europa, America del Nord e Asia. In Italia, la coltivazione delle fragole è molto diffusa, in particolare nelle regioni del nord e del centro. E’ un frutto molto apprezzato anche per le sue proprietà nutrizionali. Infatti, è ricco di vitamina C, vitamina K, acido folico e potassio. Inoltre, contengono anche antiossidanti e polifenoli, sostanze che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi e che hanno effetti benefici sulla salute cardiovascolare e sulla prevenzione di alcune malattie.

La coltivazione delle fragole richiede molta attenzione e cura. Le piante vengono generalmente coltivate in terreni ben drenati e ricchi di nutrienti, in esposizione soleggiata. Le fragole vengono raccolte a mano, quando sono mature e ben colorate, per garantire la massima qualità e freschezza.

E’ un frutto molto versatile in cucina e viene utilizzata per preparare numerosi piatti e bevande. Ad esempio, fresche, possono essere consumate da sole o accompagnate da panna montata o zucchero. Inoltre, sono molto utilizzate per preparare marmellate, confetture, gelati, torte, crostate e altri dolci.

Le fragole sono anche una fonte di ispirazione per numerosi eventi e feste, come la Sagra delle Fragole, che si tiene in molte parti d’Italia durante la stagione delle fragole, dalla fine di aprile a giugno. Queste feste sono un’occasione per scoprire i sapori e le tradizioni locali, incontrare nuove persone e divertirsi in compagnia durante una giornata all’insegna del buon cibo e della buona musica.

Nel Lazio svetta la Sagra delle Fragole di Nemi

La Sagra delle Fragole di Nemi è un evento annuale che si tiene nel comune di Nemi, nella provincia di Roma, durante il mese di giugno. Questa festa celebra il frutto locale più famoso della zona: la fragola: una varietà unica al mondo che cresce esclusivamente sulle colline attorno al Lago di Nemi. E’ una fragola è molto piccola e ha un sapore dolce e delicato, ma intenso. Considerata una prelibatezza assoluta, viene utilizzata in molti dolci e dessert.

La Sagra delle Fragole di Nemi è stata istituita nel 1922 ed è diventata un appuntamento fisso per i residenti e i visitatori della zona. Durante la festa, il centro storico di Nemi si riempie di bancarelle che vendono fragole fresche, prodotti a base di fragole e altri prodotti locali.

Inoltre, la Sagra prevede numerosi eventi e spettacoli, tra cui musica dal vivo, mostre d’arte, giochi per bambini e sfilate di moda. Durante la festa è possibile partecipare a visite guidate ai campi di fragole e degustazioni di prodotti locali.

La corsa delle fragole

Uno degli eventi più attesi della Sagra è la “Corsa delle Fragole”, una gara in cui i partecipanti devono portare un cesto di fragole il più velocemente possibile lungo un percorso in salita fino al centro storico di Nemi. La corsa è molto divertente e coinvolgente, e ogni anno attira un gran numero di partecipanti e spettatori.

La Sagra delle Fragole di Nemi è diventata un’importante manifestazione culturale ed enogastronomica della regione e attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. La festa è un’occasione unica per scoprire la bellezza del Lago di Nemi e assaggiare le prelibatezze locali e in particolare, naturalmente, la celebre fragola.

