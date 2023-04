Weekend a Roma e in provincia

A Monteverde: festival dello Street Food

Nel weekend di venerdì 21 dalle 17:00 e sabato 22 e domenica 23 aprile dalle 12:00, Monteverde si trasformerà nella capitale dello Street Food. Infatti nel Parchetto di Largo Alessandrina Ravizza, circondato dal verde, una selezione di strepitosi Street Chef, a bordo dei loro Food Truck, ApeCar e Stand Cucina si sfideranno tra padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet. Piatti gourmet della tradizione, ultime novità del mondo Street Food, dolce e salato per tutti i gusti animeranno Largo Ravizza. Dai panini con scottona sfilacciata a quelli con tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dai cannoli e arancini, alla puccia artigianale farcita, passando per olive ascolane, arrosticini di pecora, porchetta, senza tralasciare le proposte internazionali. Il tutto accompagnato da drink, birra e buona musica.

Al Teatro Ambra Jovinelli: in scena “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese

Nel weekend di venerdì 21 e sabato 22 alle 21:00 e domenica 23 aprile alle 17:00, Paolo Genovese, con la sua prima regia teatrale, porta in scena all’Ambra Jovinelli di Roma un adattamento della brillante commedia “Perfetti Sconosciuti”. Uno spettacolo sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti sconosciuti”. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decidono di giocare a “verità o conseguenza”, mettendo i loro cellulari sul tavolo e condividendo messaggi e telefonate. In questo modo, si mettono a nudo di fronte agli altri, svelando i propri segreti più profondi e intimi.

All’AgriPark: la sagra del carciofo

Sabato 22 e domenica 23 aprile alle 12:00 arriva la terza edizione di una simpatica e stuzzicante Sagra per celebrare l’ortaggio simbolo della stagione primaverile. All’interno dell’AgriPark di Roma, verrà organizzata la più grande scampagnata della capitale con un menù interamente a base di Carciofi. Dall’antipasto al digestivo solo carciofi romaneschi, carciofi di Sezze, carciofi di Ladispoli e carciofi biologici della campagna romana. Per valorizzare i prodotti della nostra Terra e della nostra Regione e soprattutto per il piacere di degustare i piatti tipici della tradizione non mancheranno infatti carbonara di carciofi, cacio e pepe al profumo di carciofi, ravioli di ricotta alla gricia e carciofi, tagliolini al tartufo e crema di carciofi, coratella di agnello con carciofi, carciofi alla Giudia, carciofi fritti dorati, carciofi alla romana. Infine il weekend sarà arricchito da laboratori, musica dal vivo, area bimbi, visite guidate e molto altro ancora.

Per info e prenotazioni: info@terraalta.it; 339 3370689

Presso i Fori Imperiali: passeggiata sotto la luna per festeggiare il compleanno di Roma

Nella Notte del 2776esimo compleanno di Roma sarà possibile partecipare ad una passeggiata per ammirare le bellezze della città eterna. Quando la luna, nelle sere primaverili, si specchia sul Foro Romano, le sue rovine diventano uno scenario unico. La passeggiata si terrà venerdì 21 aprile, dalle 19:00, a partire dai piedi del Campidoglio. Si salirà poi alla Piazza del Campidoglio per scoprire tutti i segreti del colle più importante di Roma, reso ancora più affascinante dalla statua di Marco Aurelio, capolavoro di bronzo sopravvissuto sino ad oggi. Ci si affaccerà quindi sulla terrazza prospiciente il Foro Romano, sapientemente illuminato, per conoscere la sua storia e si continuerà la piacevole passeggiata lungo i Fori Imperiali. Si terminerà infine sotto la Colonna Traiana che resta il monumento istoriato più celebre dell’antichità.

Per info e prenotazioni: info@romacaputour.it; 333 4854287

Nella Chiesa Anglicana: la Ludi Sonores Orchestra in concerto in “English Strings”

Domenica 23 aprile, a partire dalle 19:00, la compagine della Ludi Sonores Orchestra, diretta dal Maestro Rossi, si esibirà nella Chiesa Anglicana di Roma in “English Strings”, concerto per orchestra d’archi dedicato alla musica britannica, in particolare al repertorio per orchestra d’archi dei compositori inglesi di inizio ‘900. Il programma prevede l’esecuzione di due fra le opere più conosciute di questo periodo, la St. Paul Suite di G.Holst e la Serenata per archi di E.Elgar, ma anche di alcune opere meno note ma altrettanto significative, quali la Capriol Suite di P.Warlock e la Romanza per archi, di G.Finzi. I musicisti, giovani, ma già con un alto livello di professionalità e numerose esibizioni alle spalle, anche internazionali, fonderanno musica colta e linguaggi popolari, che nella loro apparente semplicità accentuano toni mistici che si rifanno al passato.

Per info e prenotazioni: info@ludisonores.com; 389 3163783

Weekend a Latina e in provincia

Al Teatro D’Annunzio: in scena lo spettacolo di teatro-danza “Felliniana, omaggio a Fellini”

Venerdì 21 aprile dalle 21:00, appuntamento imperdibile per gli amanti della danza al Teatro D’Annunzio di Latina con lo spettacolo “Felliniana, omaggio a Fellini”. Lo spettacolo nasce in occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini e arriva a Latina proprio nell’anno in cui si commemorano i 30 anni dalla sua morte. Nello specifico la Compagnia Artemis omaggerà il grande regista, il suo cinema onirico e velato di malinconia che ha creato personaggi indimenticabili. Felliniana si ispira a uno dei suoi maggiori successi: 8 e ½, pellicola del 1963 che ottenne l’Oscar come miglior film straniero impreziosita dalle musiche di Nino Rota. Monica Casadei ne cura regia, coreografie, scene e luci e riprende l’emblematica scena finale del film con il girotondo circense e i tratti distintivi del cinema felliniano: i colori, i clown, le atmosfere del circo e il malinconico sguardo sulla vita.

Al Museo Giannini: Stefania Valleriani racconta gli anni di piombo con “Era di Maggio”

Sabato 22 aprile, alle 17:30, lo spazio polivalente del Museo Giannini di Latina si dedicherà ad un momento di riflessione e ricordo legato a eventi accaduti sul territorio negli anni ’70 con presentazione del racconto “Era di maggio”, scritto da Stefania Valleriani. Valleriani ripercorrerà infatti una delle pagine più tragiche della storia pontina: l’assassinio del giovane Luigi Di Rosa avvenuto a Sezze il 28 maggio del 1976 per mano fascista. Alla fine di un contestato comizio in piazza, Sandro Saccucci, allora membro del MSI sparò sulla folla. Luigi Di Rosa perse la vita, ma Saccucci, subito espulso dal partito, non scontò mai la sua pena perché riuscì a fuggire all’estero. Il racconto della vicenda parla degli anni di piombo, un periodo controverso che ha portato tumulti anche nel territorio pontino. Valleriani indagherà inoltre i sogni infranti e le contraddizioni di quel tempo.

Per maggiori informazioni: 0773 870466; 335 208505

A Fondi: la quinta edizione dello Street Food Cttà di Fondi

Domenica 23 aprile alle 11:00 arriva la quinta edizione per lo Street Food Cttà di Fondi, evento che inaugura la bella stagione e la serie di manifestazioni che animeranno il comune pontino. Nello specificoil festival, oltre a offrire al pubblico gustosi piatti e degustazioni, proporrà a grandi e piccini tanto divertimento su ben tre piazze: piazza Matteotti, piazza Duomo e piazza della Repubblica. Come sempre sarà ricca la proposta enogastronomica: eccellenze locali e piatti tipici di tutta Italia, drink, aperitivi, carne, pesce, dolci il tutto da gustare negli splendidi vicoli del centro storico. E poi tribute band, dj set, aperitivi con intrattenimento musicale, laboratori e artisti di strada. Inoltre novità di questa edizione una location del tutto dedicata ai più piccini con truccabimbi, animazione, gonfiabili e laboratori creativi.

Weekend a Frosinone e in provincia

Al Teatro Nestor: Elena Bonelli nel concerto “Roma, io ti racconto e canto”

Elena Bonelli, voce di Roma e ambasciatrice della canzone romana nel mondo che da oltre 20 anni è impegnata nel difendere e diffondere il grande patrimonio della canzone romana, sabato 22 aprile alle 21:00 porterà in scena al Teatro Nestor di Frosinone “Roma, io ti racconto e canto”. Lo spettacolo, è un viaggio musicale nei 150 anni di storia di “Roma capitale d’Italia” e racconta la società e la vita di ogni epoca attraverso le canzoni romane. Roma Capitale e canzone romana sono due binari che viaggiano paralleli dalla loro nascita in poi; dal primo brano musicale “Le Streghe” continuando con i grandi classici come “Barcarolo Romano”, “Tanto pe’ cantà”, “Le Mantellate”, “Valzer della toppa”, fino ad arrivare a “Me so ‘mbriacato” di Mannarino, citando i cantautori di oggi fino al giovanissimo Ultimo.

A Forca d’Acero: escursione guidata “L’anello di Monte San Nicola (1900 m) e Monte Panico (1885 m), pozzo in pietra, cresta e camosci”

Sabato 22 aprile, a partire dalle 09:00, sarà possibile partecipare all’escursione guidata “L’anello di Monte San Nicola (1900 m) e Monte Panico (1885 m), pozzo in pietra, cresta e camosci”,organizzata dall’associazione “Itinarrando l’arte di camminare raccontando”. Poco prima del valico di Forca d’Acero si prenderà il sentiero che punta all’inizio della dolce Valle Inguagnera, con il suo caratteristico pozzo scolpito in pietra. I partecipanti, quindi, percorreranno quasi tutta la valle per poi salire dritti fino al Monte San Nicola. Si proseguirà per larga cresta fino al Monte Panico per poi chiudere l’anello fino al punto di partenza. In cresta affacci sulla Val Fondillo, Valle Fredda e i monti del Parco d’Abruzzo.

Per info e prenotazioni: 380 765189

Weekend a Rieti e in provincia

A Fara in Sabina: in scena lo spettacolo “Calvino 100”

Nel 1923 nasceva a Cuba lo scrittore italiano Italo Calvino. Nell’anno in cui si festeggiano i 100 anni dalla nascita di questo grande narratore, il Teatro Potlach ha deciso di presentare un omaggio artistico nell’ambito della Rassegna di Teatro Contemporaneo. Va quindi in scena al Teatro Potlach di Fara Sabina, sabato 22 aprile alle 21:00, lo spettacolo “Calvino 100”. Si tratta di uno spettacolo un po’ particolare, che mostrerà agli spettatori il teatro come non l’hanno mai visto prima. In scena rivivranno dei racconti, delle suggestioni e delle visioni presenti nelle opere calviniane, come “Le lezioni americane”, “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, “Il Barone rampante”. Non potranno poi mancare delle suggestioni da “Le città invisibili”, uno dei romanzi di maggiore successo dello scrittore.

Per info e prenotazioni: 351 7954176

Weekend a Viterbo e in provincia

Al Teatro San Leonardo: Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”

Sabato 22 aprile al Teatro San Leonardo di Viterbo, il doppiatore e attore Luca Ward andrà in scena alle 21:00 nello spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”. È stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e persino John Wick. Nel suo spettacolo ci racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre.

