Frosinone 2-1 Empoli, vittoria con il brivido allo Stirpe: Cuni e Ibrahimovic regalano i tre punti

Il Frosinone torna a gioire dopo la sconfitta horror contro il Cagliari. Le magie di Cuni e Ibrahimovic regalano tre punti d’oro a Di Francesco che sale a 15 punti e sogna l’Europa. Inutile il gol di Caputo nel finale.

Primo Tempo

Pronti via e la prima azione pericolosa la crea l'Empoli al minuto 2′ con Cancellieri, che dopo un iniziativa personale fa partire un bolide dai 20 metri che si schianta sulla traversa. Alla prima occasione il vantaggio lo trova il Frosinone al minuto 19′ con Cuni, ma Manganello, dopo un consulto al Var ,annulla per posizione di fuorigioco dello stesso attaccante gialloblù. Al 33′ il primo giallo del match lo prende Barrenechea per fallo su Berezynskyi. Il Frosinone attacca l'area empolese senza però mai riuscire a trovare la stoccata vincente, al 42′ ammonito anche Reinier per proteste. Dopo 1 minuto di recupero, il direttore di gara fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Frosinone-Empoli 0-0.

Secondo Tempo

Parte subito forte il Frosinone, che va vicino al vantaggio con Mazzitelli, bravo a tentare il destro dai 20 metri ma la palla si stampa sul palo. Il dominio dei ciociari trova il giusto premio al minuto 58′ con Cuni, che su uno sviluppo d’angolo colpisce il pallone di tacco da centro area e beffa Berisha portando il Frosinone in vantaggio. La squadra gialloblù ha l’occasione per il raddoppio al 65′ di nuovo con Mazzitelli, che con un tiro in fotocopia rispetto al precedente trova ancora una volta il legno a dirgli di no. Il raddoppio arriva al 73′ con Ibrahimovic, che tira un siluro sotto la traversa difesa da un Berisha incolpevole. Al 85′ dal nulla l’Empoli accorcia le distanze con Ciccio Caputo che si libera della marcatura di Okoli e mette in rete di testa. Al 87′ gli spettri della rimonta spaventano lo Stirpe con il gol del 2-2 di Caputo cancellato dal Var. Dopo 5 minuti di recupero Manganiello decreta la fine del match, Frosinone batte Empoli 2-1.

Le Pagelle

Turati 6: l’unico pericolo che corre lo sventa la traversa dopo appena due minuti di gioco. Per il resto della gara assiste al dominio territoriale dei suoi, fino al 85′, quando non può nulla sul gol della bandiera di Caputo.

Lirola 6,5: dalla sua parte Cancellieri sgasa e crea qualche grattacapo, il terzino però controlla bene le folate dell'ex Lazio e lo limita nel possibile.

Okoli 5,5: Perde la marcatura di Ciccio Caputo sul gol che riapre una gara ormai messa in cassaforte. Fa passare gli ultimi 10 minuti con il cuore in gola ai tifosi ciociari.

Monterisi 6,5: Vive una serata tutto sommato tranquilla, fino al 85′, quando gli spettri della rimonta cancellano le sicurezze di una gara dominata dall’inizio.

Marchizza 7: più che un terzino è un attaccante aggiunto. Imita Cuni nel gesto tecnico servendo ad Ibrahimovic un assist al bacio con il tacco.

Barrenechea 6,5: È un difensore aggiunto, raddoppia sulle marcature avversarie e corre tra la linea di difesa e il cerchio di centrocampo senza mai togliere il piede nei contrasti.

Mazzitelli 6,5: più che contro l’Empoli, la sua sfida è una faccenda personale contro il palo destro della porta difesa da Berisha, due tiri in fotocopia, due legni beffardi.

Soulé 7: il talento irrisorio che mostra ormai con continuità, da il senso dello spessore del calciatore argentino. Fa ciò che vuole della difesa empolese. Di un’altra categoria

Reinier 7: la fascia alla testa è il simbolo di una gara combattuta contro tutto e tutti dal primo all’ultimo minuto.

Brescianini (dal 83′): S.V.

Ibrahimovic 8: fa letteralmente impazzire Berezynskyi sulla destra. Porta un nome pesante sulle spalle ma sembra non sfigurare nel contesto dei più grandi. Suo l’assist sul tacco di Cuni, suo il gol del raddoppio con un destro terrificante.

Caso (dal 80′): 6,5: ogni volta che subentra crea grandi difficoltà alle difese avversarie.

Cuni 7,5: la prima gioia gliela nega il Var, la seconda è tutto merito del suo talento. Un colpo di tacco visionario che beffa Berisha sul palo corto.

Kaio Jorge (dal 80′) 6: pochi scamopoli di gioco in cui non riesce a mettere in mostra il suo talento

All. Di Francesco 7,5: contro il Cagliari un incredibile blackout gli ha negato la gioia dei tre punti ormai in tasca. Oggi si rifà con gli interessi, seppur con il brivido nel finale. La sua squadra gira a memoria e fa sognare.

Foto: Frosinone Calcio Facebook

© Riproduzione riservata