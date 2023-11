Lazio 1-0 Feyenoord, 200 volte Immobile: gol vittoria e secondo posto nel girone

La Lazio soffre per tutta la partita, ma riesce a portare a casa un risultato fondamentale, a decidere la rete numero 200 in biancoceleste del capitano Ciro Immobile, che sfrutta un perfetto assist di Felipe Anderson allo scadere del primo tempo. Con questi tre punti la squadra di mister Sarri è vicinissima alla qualifiazione agli ottavi di finale di Champions League.

Primo Tempo

Grande partenza della Lazio con Zaccagni che sprinta sulla sinistra, e viene atterrato al limite dell’area di rigore da Nieuwkoop, che viene anche ammonito al primo minuto di gioco. Al 13′ si fa vedere il Feyenoord con un sinistro di Stengs, ma il tiro finisce al lato. Al minuto 22 ci prova Vecino da fuori area, pallone che finisce altissimo. Lampo del Feyenoord al 31′ con Gimenez che, servito in area, spara con il sinistro, grande risposta di Provedel che devia in angolo.

Ancora il Feyenoord pericoloso con Paixao che scambia con un compagno, calcia ma non trova lo specchio della porta. Al 45′ Ciro Immobile sblocca la partita, il capitano scatta sul filo del fuorigioco, servito alla perfezione da Felipe Anderson, si presenta a tu per tu con il portiere avversario, lo scarta e deposita in rete, la Lazio in vantaggio. Dopo quattro minuti di recupero le squadre vanno al riposo con il risultato di 1-0 per i biancocelesti.

La prima occasione della ripresa arriva al 51′, cross al centro da sinistra, Patric respinge proprio sui piedi di Paixao che calcia, tiro deviato in calcio d’angolo. Al 73′ ci prova ancora la squadra olandese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa di Hartman che esce di poco sopra la traversa. Al minuto 85 si accascia Luis Alberto al centro del centrocampo, forse un problema muscolare, esce e rientra con una vistosa fasciatura sulla gamba sinistra.

Nei minuti di recupero si rivede la Lazio, che per tutto il secondo tempo si è limitata soltanto a difendere il gol di Ciro Immobile, ci prova Castellanos, ben servito da Pedro ma il suo sinistro finisce fuori deviato da un difensore avversario. Dopo 6 minuti di recupero l’Olimpico biancoceleste può esultare, la Lazio vince sul Feyenoord con il risultato di 1-0.

Pagelle

Provedel: 7

Salva il risultato con una grande parata su Gimenezel primo tempo, poi due altri interventi miracolosi nella ripresa

Lazzari: 6

Spinge bene sulla fascia, un po’ impreciso quando cerca il cross, benissimo quando bisogna soffrire

Patric: 6,5

Il solito combattente, ci mette tutto quello che ha, ormai è una certezza

Romagnoli: 6

Si fa scappare Gimenez in un paio di occasioni, però gioca molto meglio delle ultime uscite

Hysaj: 6

attento in fase difensiva, meno in fase di proposizione, sbaglia qualche appoggio di troppo

Kamada: 5

Non entra mai in partita, dalla sua parte Felipe Anderson deve fare gli straordinari

Vecino: 6,5

Lotta, recupera palloni e cerca di impostare il gioco

Luis Alberto: 6

Si vede poco in fase di regia, però copre sempre benissimo sulle avanzate avversarie, sul finire di gara si infortuna, rimane stoicamente in campo fino al triplice fischio

Felipe Anderson: 7

Il migliore dei suoi, attacca, difende e inventa l'assist per il gol di Immobile

Immobile: 7

Torna al gol alla sua maniera, si fa vedere in profondità, salta il portiere e insacca, gol numero 200 per il Capitano

Zaccagni: 6,5

Buonissima partita, pronti via fa ammonire un’avversario, poi si limita più a difendere che attaccare

Guendouzi (53′): 6,5

Entra e cambia il centrocampo biancoceleste, ci mette voglia, fisicità ed arroganza

Pedro (63′): 6

Buona prova, ci mette classe, ma nel momento di sofferenza si fa trovare pronto

Castellanos (63′): 6

Si mette a rincorrere tutti, sfiora il gol allo scadere di partita

Pellegrini (78′): 6

Entra bene in campo dalla sua parte il Feyenoord non si rende mai pericoloso

Rovella (78′): 6

Si mette in mezzo al campo, lotta e contrasta, si prende un giallo intelligente per non far ripartire gli olandesi

Foto: Profilo Facebook S.S.Lazio

