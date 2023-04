Frosinone, 25enne aggredito e colpito con una spranga: si cercano i responsabili

Nella notte di Pasqua, domenica 9 aprile, verso le ore 4 un ragazzo di 25 anni è stato aggredito a Frosinone mentre stava facendo rientro nella sua abitazione a viale Spagna. La vittima, stando ai primi accertamenti, è stata accerchiata e successivamente colpita. Sul fatto indagano i carabinieri.

L’agguato al 25enne

Un ragazzo di 25 anni, di origine albanese ma da tempo residente nel capoluogo laziale, è stato aggredito e colpito con una spranga. Su posto, una volta allertati i soccorsi, si sono immediatamente recati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane per poi condurlo al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

Ad aggredire il ragazzo, come da lui stesso testimoniato, sarebbero stati due individui a volto coperto e un marcato accento campano. I due malviventi avrebbero atteso il momento propizio per colpire il 25enne non appena lo hanno visto arrivare. Dai primi riscontri sembrerebbe trattarsi di una spedizione punitiva, e la conferma ci sarebbe anche dal fatto che non sono stati sottratti alla vittima né portafoglio né cellulare.

Le indagini

Le lesioni riportate dalla giovane vittima sono state valutate in pronto soccorso con un codice arancione e sarebbero state inferte con un corpo contundente. Gli inquirenti non escludono nessuna pista: dalla spedizione punitiva per vendetta o a un avvertimento.

Intanto i carabinieri, titolari delle indagini, hanno aperto le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La speranza è quella di ottenere informazioni utili tali da poter risalire in breve tempo ai responsabili di tale gesto.

