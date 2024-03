Gabriel Garko irriconoscibile: “ma cos’hai fatto al viso?” | Cos’ha combinato per scatenare quest’allarmismo

Dopo la sua intervista in tv, Gabriel Garko ha ricevuto una marea di critiche: il pubblico si è scagliato contro di lui.

Ospite di Silvia Toffanin, Gabriel Garko ha raccontato i dettagli dei suoi primi 30 di carriera e ha parlato anche della sua vita e della lunga pausa dagli schermi. Qualcosa però non è affatto piaciuto ai telespettatori. Vediamo di che cosa si tratta.

L’attore italiano ha sorpreso tutti con le dichiarazioni sulla sua vita privata, e all’indomani della sua chiacchierata inedita con la conduttrice di Canal 5, è stato pesantemente attaccato. Scopriamo per quale motivo.

Un mare di polemiche ha travolto la stella del grande e del piccolo schermo nostrano: Ecco che cosa è successo nelle scorse ore a Gabriel Garko. Chissà come reagirà l’attore di fronte alle parole al vetriolo e ai pesantissimi insulti.

Gabriel Garko, la pioggia di insulti contro il noto attore italiano

Gabriel Garko è uno dei personaggi maschili più famosi dello spettacolo italiano e ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni e i 30 anni di carriera. Così, in occasione di questo traguardo importante l’attore italiano è stato ospite nello studio televisivo di Canale 5, nel corso dell’ultima puntata di Verissimo. Ad accoglierlo chiaramente è stata la padrona di casa, la conduttrice Silvia Toffanin.

Nel corso della chiacchierata inedita sono venuti fuori tanti particolari sulla sua vita professionale e privata. L’attore infatti si è preso una lunga pausa dal mondo dello spettacolo, e ora che è finalmente tornato alla sua attività ha spiegato i motivi dello stop: “Ho fatto una lunga pausa di sei anni, per motivi personali”. Gabriel Garko poi ha raccontato anche delle esperienze del passato e della partecipazione ai primi concorsi di bellezza, e successivamente è diventato bersaglio di insulti e offese.

Le pesantissime offese sull’aspetto estetico

“Non volevo fare il concorso di bellezza, a causa della mia timidezza!” ha svelato ai microfoni di Silvia Toffanin. A quanto pare la straordinaria bellezza di Gabriel Garko della quale da bambino si vergognava e che gli ha dato una marcia in più consentendogli di lavorare non solo come attore ma anche come modello, oggi non è riconosciuta da tutti. Anzi Gabriel Garko, all’indomani della pubblicazione del video di Verissimo sui canali social, ha ricevuto tantissime critiche.

Alcuni hanno scritto che un tempo era bello ma che ora tra tinta nera e punturine non si può guardare, e tante altre numerose offese simili a questa, tra cui perfino “Ma cosa hai fatto al viso?”. Insomma come tutti i personaggi pubblici, anche Gabriel Garko ha dei fan e degli haters, e questi hanno riversato su di lui tutto il loro odio.