Barbara Palombelli col cuore in frantumi: la notizia della malattia l’ha sopraffatta | Tutti si stringono intorno a lei

Barbara Palombelli è stata sorpresa a piangere per la notizia struggente, e inaspettata, della grave malattia.

La conduttrice di Forum non è riuscita a trattenere l’emozione, e le sue parole hanno fatto commuovere il pubblico e tutti gli spettatori presenti in studio.

In uno degli ultimi appuntamenti del programma televisivo Verissimo, su Canale 5, è stato mandato in onda un video di Barbara Palombelli, la famosa giornalista e conduttrice di Mediaset, e moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della tv e dell’informazione.

Scopriamo che cosa ha dichiarato in tv Barbara Palombelli, il volto della trasmissione Stasera Italia: ecco l’annuncio del doloroso evento che l’ha letteralmente sopraffatta. Il suo discorso ha toccato il cuore di tutti.

Barbara Palombelli, la notizia inaspettata della malattia

Nel video mandato in onda a Verissimo, la conduttrice d Forum, Barbara Palombelli ha parlato di una terribile malattia e di una notizia che le ha dato un grande dolore. Le sue parole hanno fatto commuovere la conduttrice Silvia Toffanin, e anche tutti coloro che da casa hanno assistito alle sue dichiarazioni in tv. Il motivo di tanta straziante sofferenza è legato a un’altra donna importante del mondo dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Eleonora Giorgi, ma scopriamo che cosa è successo.

Barbara Palombelli ha un rapporto molto forte con Eleonora Giorgi, un’amicizia di lunga data che le lega alla mamma di Paolo Ciavarro, volto del programma Forum, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, e attuale partner dell’influencer Clizia Incorvaia. Proprio Paolo Ciavarro ha confessato in tv, ai microfoni di Silvia Toffanin del tumore al pancreas che ha colpito sua madre Eleonora Giorgi. L’attrice ha reagito alla notizia del cancro dimostrando tutta la sua forza di donna determinata e carismatica.

La dedica alla madre di Paolo Ciavarro

Proprio in riferimento alla malattia di Eleonora Giorgi, Barbara Palombelli rivolgendosi all’attrice in collegamento televisivo, durante la puntata di Verissimo, ha dichiarato: “Quando mi hai detto che ti sei ammalata mi hai detto ‘io sono un’attrice, reciterò la parte della malata combattente’, e l’hai detto senza un dubbio, senza cambiare intonazione”.

Infine Barbara Palombelli ha proseguito il suo messaggio di incoraggiamento, pieno di sincero affetto e di sostegno per Eleonora Giorgi sottolineando quanto sia grande la sua forza, che la contraddistingue da sempre, sin da quando era una ragazzina piena di grinta e di curiosità per la vita. “Non cadrai mai” ha concluso, augurandole il meglio per il futuro.