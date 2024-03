Royal Family, ennesima disgrazia dopo l’annuncio del tumore di Kate: un pugno dritto dritto nello stomaco

Non c’è pace per la Royal Family: ecco il nuovo dramma che ora ha colpito Buckingham Palace.

Dopo l’annuncio del tumore di Kate Middleton, ora è appena arrivata un’altra notizia straziante, che porta la principessa e il principe William lontano da Windsor e da Kensington Palace. Scopriamo di che cosa si tratta.

La malattia di Re Carlo, a cui è stato diagnosticato un cancro al pancreas, e il tumore della principessa del Galles, scoperto a seguito dell’operazione a cui si è sottoposta a gennaio, sono solo alcune delle sciagure che in questi giorni hanno colpito la Royal Family d’Inghilterra: ecco che cos’altro è successo nelle scorse ore.

Dopo l’amara scoperta della terribile malattia a quanto pare i membri della famiglia reale inglese hanno preso una decisione inaspettata. Vediamo che cosa li ha portati alla scelta estrema.

Royal Family, la decisione di William e Kate Middleton dopo l’annuncio della malattia

Come è stato reso noto pochi giorni fa, Kate Middleton ha scoperto di avere un brutto male, evidenziato a seguito dell’intervento chirurgico all’addome dello scorso gennaio. La principessa del Galles sta cominciando un ciclo di cure preventivo, e di chemioterapie. Questa triste notizia arriva a poca distanza dall’annuncio del tumore al pancreas che ha colpito Re Carlo. In altre parole non è di certo un momento fortunato per le teste coronate della Royal Family inglese.

Dunque i prossimi mesi non saranno facili per Kate Middleton, e nemmeno per tutto il resto della Royal Family d’Inghilterra. Intanto lei, che dovrà necessariamente stare a riposo, e suo marito, l’erede al trono, hanno preso una decisione drastica, che li vedrà allontanarsi dalla città di Londra e da Buckingham Palace. Vediamo di che cosa si tratta, e soprattutto che cosa li ha portati alla scelta estrema.

L’ennesimo dramma per la famiglia reale

William e Kate stanno per lasciare Windsor, e recarsi presso la dimora antica che la compianta Elisabetta II ha regalato loro per le nozze. La decisione forse è dipesa falla necessità di tranquillità, data la fase delicata che la principessa del Galles sta vivendo sulla propria pelle nelle ultime ore.

William ha annullato ogni impegno istituzionale, e da qui fino al 17 aprile sarà con la moglie e i loro figli lontano da Kensington Palace. I principi della Royal Family si stanno preparando per la partenza e sono diretti nella contea di Norfolk, dove trascorreranno la Santa Pasqua, immersi nel verde della loro grande e spaziosa villa reale.