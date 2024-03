Gerano. Carabinieri fermano auto con 3 persone in possesso di arnesi da scasso, coltelli e refurtiva

La scorsa serata (29 febbraio), nel corso di un servizio mirato per contrastare i reati contro il patrimonio nei comuni della Valle dell’Aniene, i Carabinieri della Stazione di Gerano (Rm), coordinati dalla Compagnia di Subiaco (Rm) hanno denunciato a piede libero due cittadini stranieri, un 35enne e due 45enni, tutti domiciliati nel comune di San Polo dei Cavalieri (RM), per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli e di porto abusivo di armi.

Nella loro auto sono stati trovati vari pezzi di argenteria, 4 orologi da polso e vari articoli di bigiotteria di cui non hanno saputo giustificare il possesso e su cui sono in corso accertamenti per appurarne la provenienza.

Transitando presso il bivio di Sant'Anatolia, alle porte del comune di Gerano, i Carabinieri hanno notato la presenza degli indagati a bordo della loro autovettura con targa straniera, senza giustificarne il motivo. I militari hanno quindi perquisito i fermati, trovandoli in possesso di un taglierino, due coltelli, nonché vari arnesi atti allo scasso ed un paio di guanti in tessuto nero.

Tutto il materiale è stato sequestrato e i due sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Tivoli. Le indagini dei Carabinieri proseguono al fine di accertare l’utilizzo del materiale rinvenuto per la commissione di eventi delittuosi.

