Mezza maratona Roma-Ostia, il 3 marzo previsti disagi per i romani: strade chiuse e bus deviati

Domenica 3 marzo si corre la 49esima edizione della mezza maratona Roma-Ostia. Saranno almeno 10 mila le atlete e gli atleti in gara. Partenza, come di consueto dall’Eur, all’altezza del Palazzo dello Sport. I primi 21,0975 chilometri si percorreranno su viale Europa e viale Tupini, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. La competizione proseguirà sulla Cristoforo Colombo, puntando Ostia e il mare, con l’arrivo posto su piazzale Cristoforo Colombo.

La EurospinRomaOstia è un grande evento della città, oltre a essere un appuntamento fisso per migliaia di runner appassionati, provenienti da ogni parte del mondo. Purtroppo però per molti abitanti della città (dalla zona Eur ad Ostia) significa disagi e limitazioni alla mobilità. Gli organizzatori hanno voluto promuovere una campagna di sensibilizzazione per gli automobilisti.

"Sicuramente i disagi ci saranno – spiega Laura Duchi, Race Director della Eurospin RomaOstia – ma con la giusta informazione, organizzandosi per tempo, si possono limitare. E soprattutto si può scendere a fare il tifo agli atleti, che stanno correndo 21 km da Roma al mare". Ecco allora tutte le informazioni sulla chiusura delle strade di domenica 3 marzo, a disposizione di tutti i cittadini. Gli organizzatori hanno anche provveduto a una cartellonistica nelle zone interessate.

Viabilità e chiusure

Alle 2 della notte tra sabato e domenica comincerà l’allestimento delle strutture nella zona di partenza con chiusura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Contestualmente inizierà l’allestimento delle strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci.

Alle 7 il raduno atleti in via Colombo altezza viale America; alle 8 la chiusura della Colombo in direzione Ostia altezza piazzale 25 Marzo 1957. Alle 8:50 è in programma la partenza della gara paralimpica mentre alle 9 la partenza della gara 21,097 km.

Alle 11.30 è prevista la riapertura al traffico veicolare di via Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocammino. Alle 13.30 si prevede il termine della manifestazione sportiva con riapertura al traffico della zona di arrivo (Piazzale Cristoforo Colombo e Lungomare Amerigo Vespucci) dalle 15:30.

Chiusure strade per la RomaOstia 2024

Zona Eur

Ore 4:30-11:30

chiusura Cristoforo Colombo, corsia direzione Ostia, da Piazzale Marconi (Obelisco) a Piazzale 25 Marzo 1957 (incrocio Colombo Viale Oceano Pacifico)

Chiusura Viale dell’Umanesimo dal Fungo a incrocio Colombo direzione Roma

Ore 8:15 – 10:15 chiusura strade interessate dal percorso di gara: Viale Europa, Viale Umberto Tupini, Viale America, Piazzale Ataturk, Viale dell’Umanesimo (da Piazza Ataturk al Fungo), Via del Ciclismo, Viale della Tecnica, Viale dei Primati Sportivi, Viale dell’Oceano Pacifico (e arterie limitrofe).

Ore 8:15-10:30: Chiusura corsia centrale direzione Ostia di Cristoforo Colombo tra Piazzale 25 marzo 1957 e bivio con Pontina

Ore 8:00-15:00 Chiusura corsia centrale direzione Ostia di Cristoforo Colombo dal bivio Pontina fino a Viale della Villa di Plinio. Restano aperte le complanari in direzione Ostia e Roma

Da Sabato 2 marzo ore 8:00 alle ore 16 di domenica 3 marzo: chiusura Colombo, entrambe le corsie centrali, nel tratto compreso tra Via di Villa di Plinio a Piazzale Cristoforo Colombo

Domenica 3 marzo, ore 4:00-16:00. Chiusura di Piazzale Cristoforo Colombo e del Lungomare tra P.le Colombo e Largo Amerigo Vespucci, con interruzione della direttrice Lungomare tra Ostia e Torvaianica.

Deviazioni e limitazioni Linee bus

Per l’evento saranno deviate le seguenti linee bus: 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 779, 780, 788, 791, C7, C13 e n070. La 070, da inizio servizio e sino alle 11:30 sarà sospesa. Poi, dalle 11:30 alle 15:30, deviata. In zona Eur, da inizio servizio e sino alle 11:30 circa, prevista una deviazione anche per le linee 763, 764, 767, 771, 777 e 778. Le linee 763, 764, 767 e 771, tra piazzale dell’Agricoltura e viale dell’Arte passeranno su via delle Tre Fontane e viale dell’Artigianato.

La 777 tra piazzale dell’Agricoltura e viale Egeo devierà su via delle Tre Fontane e viale di Val Fiorita. La 778 tra viale Egeo e viale dell’Arte passerà su viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane e viale dell’Artigianato. (Agenzia Dire)

