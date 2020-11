Gigi Proietti, l’omaggio. Da qualche giorno gira l’immagine di Gigi Proietti sugli autobus di Roma. Un modo bello per salutare doverosamente un artista e un personaggio molto popolare e amato nella Capitale e non solo. Per usare il sarcasmo che mi ha insegnato il Maestro, non posso fare a meno di dire “si vabbè, ma chi paga?”. Non perché non sia giusto farlo, l’omaggio a Gigi Proietti anzi è doveroso, quanto invece perché non vorrei che qualcuno se ne approfittasse! Tra consulenze per progetto grafico, ideazione o altri orpelli c’è pure il rischio che qualche impertinente ci faccia la cresta come a volte capita. Non è certo questo il caso, ma per non sape’ né legge e né scrive, uno chiede: “A chi devo aringrazia’ pe’ sto ber pensiero?”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

