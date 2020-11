Strudel di peperoni e come pulire i pensili in legno

Se avete in cucina dei pensili in legno è normale che si sporchino facilmente. Per pulirli e renderli di nuovo belli preparate mezzo litro di acqua calda in un recipiente, aggiungendo mezzo litro di aceto bianco e un bicchiere di alcol, immergeteci un panno, strizzandolo bene e passatelo sui vostri mobili da cucina. Macchie e aloni scompariranno. Provate prima in un posto nascosto del mobile per evitare che si macchi. E a tavola? Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Strudel di peperoni

Ingredienti per 6 persone: 250 gr. di pasta sfoglia, 2 peperoni rossi, 2 peperoni verdi, 2 peperoni gialli, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, una cipolla, origano, un cucchiaino di curry, 3 cucchiai di concentrato di pomodoro, un tuorlo d’uovo, sale e pepe.

Pulite i peperoni e tagliateli a pezzetti. Rosolate la cipolla tritata nell'olio, unite i peperoni e cuocete per 5 minuti. Aggiungete il concentrato sciolto in acqua calda, l'origano, il curry, il sale e il pepe. Stendete la pasta sfoglia, distendete al centro i peperoni scolati e arrotolatela formando uno strudel, sigillando bene i bordi. Spennellate la superficie con il tuorlo sbattuto e cuocete in forno caldo a 200° per 20 minuti circa. Da mangiare caldo. Visto? Veloce, veloce!