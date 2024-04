Giorgia Meloni, sapete in quale quartiere di Roma è nata? Altro che zona di lusso

Ecco dov’è nata e cresciuta Giorgia Meloni. No, non è il posto a cui hai appena pensato.

Forse ti sorprenderà sapere che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha vissuto i primissimi anni della sua vita in un quartiere che non ha davvero nulla a che fare con Palazzo Chigi, né il centro storico di Roma.

Si sa che Giorgia Meloni è romana, ma non tutti conoscono con esattezza il contesto culturale e urbano in cui la giornalista e nota politica italiana ha mosso i primi passi della sua carriera. Scopriamo le sue vere origini.

La Premier non è originaria del rinomato quartiere centrale di Via del Corso, Piazza Venezia e Piazza del Popolo, dove oggi siamo abituati a vederla. Vediamo dov’è nata.

Giorgia Meloni, dov’è nata davvero la Premier romana

È la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire questo incarico, ma da dove arriva e dove ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza? Oggi siamo abituati ad associarla a uno dei contesti più esclusivi della capitale, il centro storico, e in particolare a uno dei palazzi più autorevoli, imponenti e prestigiosi della città eterna, ovvero Palazzo Chigi. Il Palazzo che dalla metà degli anni ’60 è sede del Governo della Repubblica Italiana e residenza del presidente del Consiglio dei ministri, adiacente al palazzo Montecitorio, nella splendida cornice di via del Corso, tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia. Giorgia Meloni però è nata ed è stata allevata in un’altra zona di Roma, che non si trova al centro e che con il centro della capitale ha poco o nulla a che fare.

Giorgia Meloni infatti ha frequentato l’Istituto Amerigo Vespucci, poi rinominato Ernesto Nathan, ovvero una scuola di formazione secondaria superiore professionale, dove la futura Premier ha scelto l’indirizzo professionale per il turismo, ottenendo così la maturità linguistica. Il quartiere dove sorge l’istituto che ha frequentato è il Torrino, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri in realtà è originaria di tutt’altra zona di Roma.

Il quartiere popolare dov’è cresciuta il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni in realtà ha origini sarde da parte del padre Francesco, di professione commercialista, e messinesi da parte della madre, Anna Paratore. Ha trascorso l’infanzia alla Camilluccia, quartiere di origine di suo padre, ma i genitori si sono separati, e a tre anni si è trasferita con sua madre e sua sorella alla Garbatella, dove è rimasta fino all’adolescenza.

Dunque Giorgia Meloni è cresciuta alla Garbatella, un quartiere popolare. Il quartiere della Garbatella ha dato i natali a tanti personaggi famosi, tra cui in particolare molti attori italiani di spessore, come Enrico Montesano, Gigi Proietti, Valerio Mastandrea.