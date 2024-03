Alessandra Celentano ha tradito Maria De Filippi: durante Amici l’hanno beccata in un altro programma

Alessandra Celentano dopo vent’anni di amicizia ha voltato le spalle a Maria De Filippi. Chissà come reagirà adesso la conduttrice

Nonostante la madrina di canale 5 sia sempre stata dalla sua parte, anche quando la professoressa di danza ha litigato con i colleghi del talent show, lei l’ha “tradita”.

Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere, né di vederla ad un altro programma, di un’altra emittente tv, diversa da Mediaset, e soprattutto in compagnia di un altro volto celebre che ha fatto la storia di Amici di Maria De Filippi.

Nelle scorse ore è saltata fuori la foto che inchioda la nota coreografa: Alessandra Celentano ha preferito lui a Maria De Filippi. Scopriamo che cosa è successo.

Alessandra Celentano, il nuovo programma della professoressa di Amici lontano da Mediaset

La coreografa fa parte del corpo docente del talent show di Mediaset sin dal 2003, e la madrina di Canale 5 l’ha voluta fortemente per le sue indiscusse qualità di insegnante di danza classica, e la grande stima che ha di Alessandra Celentano. Nonostante abbia un carattere non sempre facile, che a volta si concilia con quello degli altri docenti, tant’è vero che ha litigato spesso con il collega Raimondo Todaro, e non solo, e nonostante Alessandra Celentano a volte abbia espresso giudizi duri sugli alcuni degli allievi della classe di danza della scuola, non condivisi da parte degli altri professori, la conduttrice di Amici non ha mai messo in dubbio il suo ruolo.

Le due donne dello spettacolo italiano hanno litigato solo una volta, tanto tempo fa, quando, come ha raccontato Alessandra Celentano a Belve, Maria De Filippi ha sbottato e le ha detto: “Non capisco cosa ci fai ad Amici, perché non vai a dirigere la Scala?”. L’ex ballerina e la conduttrice sono amiche e si frequentano anche al di fuori degli studi televisivi, eppure a quanto pare Alessandra Celentano l’ha “tradita”, con un altro volto celebre di Amici.

La foto che “inchioda” l’insegnante di Amici

Di recente la professoressa di danza ha partecipato assieme a Garrison Rochelle, ex insegnante di danza moderna e jazz di Amici di Maria De Filippi, al programma Celebrity Chef, in onda su Tv8. Così i due professionisti di ballo si sono sfidati per la prima in una materia che poco o nulla ha a che fare con la danza.

Il format di Alessandro Borghese infatti è un tv show culinario, in onda dal 2022, che mette in competizione due personaggi famosi, chiamati a misurarsi a suon di ricette e piatti, cotture e preparazioni, fino all’ultimo salto in padella. Come ha dichiarato sul suo canale di Instagram Alessandra Celentano, è stato divertente e stimolante cimentarsi ai fornelli nella cucina di Il lusso nella semplicità, il ristorante dello chef Alessandro Borghese.