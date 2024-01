Gualtieri: “Ecco la prima pietra per la nuova scuola a Colleferro”

”Una nuova scuola per Colleferro: una grande gioia oggi per me posare la prima pietra, in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, della nuova sede dell’Istituto Parodi-Delfino”. Così in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

"Con un investimento di 12.650.000 euro, finanziati per metà con fondi del Pnrr e metà fondi Città Metropolitana questa nuova scuola sarà dotata di 15 nuove aule didattiche, quattro moderni laboratori, una palestra, e sarà all'avanguardia in tema di sostenibilità, grazie ai pannelli fotovoltaici, all'isolamento termico e ad impianti ad alta efficienza energetica. Questo istituto, che prevediamo di consegnare entro l'8 marzo 2026, sarà un luogo in cui formazione, cultura, inclusione sociale e sostenibilità ambientale si fonderanno indissolubilmente, dando vita a un modello di cui andare davvero orgogliosi".

"Inoltre, il progetto prevede il recupero e la valorizzazione della Strada Glareata, di età repubblicana, costituita da ciottoli di calcare, che si trova all'esterno della scuola e che renderà ancora più unico questo luogo.Ringrazio il Vicesindaco Metropolitano Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro, il consigliere delegato Daniele Parrucci e tutti gli uffici e i tecnici per il grande impegno che ha portato a questo eccellente risultato. La scuola è per noi una priorità, per un Paese migliore, più moderno e più giusto".

