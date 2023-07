Guido Zucchi, CEO di MagicLand e MagicSplash: “Da noi c’è voglia di piacevoli ore di relax”

Il 15 luglio scorso MagicLand ha inaugurato ufficialmente la sua nuova creatura estiva: MagicSplash, il nuovo parco acquatico a tema caraibico che completa l’offerta del più grande parco divertimenti del centro-sud Italia a Valmontone (Roma). Abbiamo incontrato il Ceo Guido Zucchi per porgli qualche domanda e conoscere meglio la realtà di MagicLand.

MagicSplash è la novità acquatica di MagicLand, fondamentale in un parco divertimenti leader nel Lazio e in tutto il centro-sud Italia e soprattutto con stagioni estive sempre più calde. Qual è il modo migliore per comunicare la bellezza e il divertimento che si può vivere nel nuovo parco acquatico?

“Si, MagicSplash risponde a una esigenza da sempre espressa dal nostro pubblico di poter disporre anche di un’offerta di divertimento acquatico. Con la sua apertura MagicLand completa le possibilità di divertimento e si allinea agli altri grandi parchi divertimento italiani. MagicSplash, infatti, si estende su una superficie di 40 mila metri quadrati, è dotato di un’area di spiaggia di circa 10 mila metri quadrati coperta di sabbia bianchissima, refrattaria al sole per le sue caratteristiche uniche, circondata da 16 mila metri quadrati di vegetazione tropicale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Elemento unico del nostro parco: Onda del Caribe, una piscina a onde di oltre 2.000 metri quadri, che è la più grande del Centro Sud Italia. Per i bambini, invece, MagicSplash offre Tiki Bay, un playground per i più piccoli con 6 scivoli, in una piscina di 1.000 metri, Cala Tortuga, un gruppo di scivoli acquatici per tutta la famiglia e Laguna Tiburon, un grande spray park per i più piccoli. Per gli adulti, invece, e questa è una assoluta novità che nessun parco acquatico in Italia offre al proprio pubblico, c’è Bayahibe, un’area dedicata al benessere con una enorme vasca idromassaggio e una splendida piscina wellness di ultima generazione di oltre 400 metri quadrati e dotata di getti cervicali, idromassaggi e sedute effervescenti.

Per chi vuole godere di maggiore privacy e relax MagicSplash offre Playa Paraiso, un’area ad accesso riservato per coloro che vorranno affittare per un giorno una delle 6 Cabanas costruite in legno e paglia naturale avvolte da una fitta vegetazione. Ogni Cabanas, dotata di ogni comfort come frigorifero con bibite, divanetti, cassetta di sicurezza privata, lettini e teli mare, dispone inoltre di una propria spiaggia privata. Ci sono anche due Cabanas con vasca idromassaggio privata”. MagicSplash, il Parco Acquatico di MagicLand

Cosa si aspetta oggi una famiglia che sceglie di passare una giornata nel parco MagicSplash?

“Le famiglie, ma direi il nostro pubblico in generale, si aspetta di vivere divertenti ore di relax, staccando da tutto e da tutti per godersi una giornata speciale. Abbiamo pensato MagicSplash proprio in funzione di questo importantissimo concetto, che tendiamo a perfezionare ogni giorno soprattutto in questo primo periodo di apertura. Dietro a tutto questo lavorano centinaia di persone che si occupano del benessere dei nostri ospiti. Tra le più grandi soddisfazioni c’è il sorriso di chi esce dal nostro Parco e di chi torna a trovarci”.

Sappiamo che non sono pochi i visitatori abituali, quelli cioè che tornano più volte nel corso della settimana per passare la loro giornata a divertirsi in acqua. MagicSplash prevede delle formule agevolate nei confronti degli affezionati frequentatori e delle famiglie?

“Si sono innumerevoli, il modo migliore per rimanere aggiornati è quello di andare sul sito magicland.it per godere di tantissime iniziative e appunto usufruire delle iniziative speciali. Tra quelle più apprezzate c’è sicuramente l’abbonamento 5 ingressi da lunedì a venerdì a 49,90 sia per adulti che per bambini da 1 metro di altezza, i bambini sotto al metro non pagano. Altra formula interessante è l’abbonamento. Il consiglio è anche quello di iscriversi alla newsletter, per rimanere sempre aggiornati”.

Come interagiscono i due parchi, MagicSplash e MagicLand?

“Esistono molte formule tra cui il biglietto “2 Parchi” che prevede ingressi combinati a MagicSplash e MagicLand nella giornata prescelta, con la possibilità di entrare gratis il giorno successivo. Formula molto interessante perché tra numero di attrazioni e desiderio di relax, un giorno non basta se si desidera gustare appieno della doppia offerta MagicLand-MagicSplash”.

Magic Splash e MagicLand sono definiti: Capitale del divertimento e sappiamo pure che le vostre maggiori attenzioni sono dirette ai servizi e alla sicurezza. In che modo?

“La sicurezza per noi è alla base di tutto, si parte dalla scelta dei materiali di più alto livello per la costruzione di attrazioni e scenografie, per continuare lavorando a severissimi standard in termini di manutenzione delle attrazioni. Tutto questo, naturalmente, facendo molta attenzione all’istruzione del personale, elemento focale in questo senso.

In particolare a MagicSplash, per garantire la migliore esperienza possibile, 35 tra bagnini e assistenti bagnanti vigilano sull’incolumità dei presenti. Per l’accesso alla piscina a onde i bambini di altezza inferiore ai 120 cm dovranno essere sempre accompagnati dai genitori e inoltre verrà sempre richiesto loro di indossare un giubbotto salvagente messo a disposizione gratuitamente”.

Ci parli della ristorazione all’interno di MagicSplash, cosa offre il menù ?

“MagicSplash offre una vasta e variegata offerta in termini di ristorazione, che si sviluppa lungo vari chioschi, debitamente attrezzati, capaci di offrire praticamente di tutto, dagli hamburger al 100% di carne italiana, all’immancabile pizza, passando da hot dog, insalate, panini, macedonie, granite, cremosi gelati dolci e snack. Naturlamente non mancano bibite fresche, gustosi cocktail e succhi di frutta. Tutti i punti ristoro offrono naturlamente varianti vegetariane e menù per celiaci, perché si sa il divertimento mette appetito”.

© Riproduzione riservata