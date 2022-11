Guidonia. Occupato l’Istituto Pisano, “nessuno ci rappresenta: edilizia fatiscente, topi nella scuola”

Occupato l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri Leonardo Pisano di Guidonia Montecelio. Ad annunciarlo, i giovani del movimento Osa ( Opposizione Studentesca d’Alternativa) sulla loro pagina Instagram. “Gli studenti hanno risposto all’appello dell’Enzo Rossi (Il liceo artistico della Capitale) – scrivono – le scuole e le periferie di Roma unite contro lo stato di abbandono dei loro istituti e la mancanza di risposte da parte delle istituzioni. Nessuno ci rappresenta. Come studenti e giovani senza prospettive sentiamo forte l’esigenza di costruire l’Alternativa a partire dalle lotte, o nessuno lo farà per noi”.

Studenti: “Istituti cadono a pezzi e percepiamo come gabbie”

Nel comunicato, i giovani parlano di “edilizia fatiscente, topi nella scuola, incertezza e precarietà per il futuro. Anni di disinvestimento nella scuola e politiche di aziendalizzazione del mondo della formazione ci hanno consegnato degli istituti che cadono a pezzi e che percepiamo come gabbie di fronte a una totale incertezza per il nostro futuro lavorativo”. (Adi/ Dire)

