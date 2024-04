I Carciofi alla Matticella al Mercato Contadino di Roma

E’ una ricetta tipica della primavera e vede a Velletri (Rm) la sua patria: i carciofi alla matticella sono un’antica ricetta che il Mercato Contadino dei Castelli Romani porta in tour anche nella Capitale.

L’inizio della primavera a Velletri è annunciato dal profumo di una tipica pietanza locale: i carciofi alla matticella. I contadini usavano preparare questa antica ricetta di Velletri proprio nella stagione primaverile, quando si ripuliva la vigna dei piccoli rami sistemati in fasci detti “matticelle” che poi si riponevano per l’inverno utilizzandole per avviare il fuoco nel camino.

Era usanza coltivare all’inizio di ogni filare di vigna dei carciofi proprio per prepararli con questa ricetta durante le operazioni di pulitura. Il profumo che sprigiona dalla brace esalta il gusto dei carciofi conditi con olio extra vergine di oliva, aglio, mentuccia e erbe. La ricetta è un grande classico della cucina laziale e figura tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Lazio.

I carciofi saranno cotti direttamente nella brace fumante. Una cottura lenta e rigorosamente all’aperto: è la ventilazione naturale, infatti, che conferisce loro quell’aroma particolare e quel sapore delicato. Sono pronti quando la parte esterna diventa di un deciso color marroncino bruciato: la cottura può variare dai 50 ai 70 minuti. Carciofi romaneschi, mentuccia romana, aglio, sale e olio extravergine d’oliva: pochissimi ingredienti per un piatto povero della tradizione, ma molto saporito.

Il Tour dei carciofi alla matticella del Mercato Contadino

Dopo il successo e l’alto gradimento delle edizioni precedenti, il Tour dei Carciofi alla matticella si svolgerà al Mercato Contadino Roma e Castelli Romani per tutti gli appassionati del buon cibo e delle tradizioni.

Le tappe del Tour

Domenica 21 aprile – Roma Mercato Contadino Eur Torrino a Stardust Village (via di Decima, 72) e Roma Mercato Contadino Prenestino a Parco Prampolini (via Camillo Prampolini, 27)

Sabato 27 aprile – Roma Mercato Contadino Infernetto ai Parchi della Colombo (via C. Colombo, 1897)

Mercoledì 1 maggio – Ariccia a Parco Romano Biodistretto (piazzale dei Daini, 1).

“Il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani continua a diffondere le preziose ricette legate alla tradizione del territorio. I famosi carciofi alla matticella verranno preparati dalle aziende agricole direttamente durante lo svolgimento del Mercato Contadino, fin dalle ore 11:30 si potranno degustare con bruschetta e un buon bicchiere di vino rosso”, l’invito è rivolto a tutti gli appassionati della buona cucina e dei prodotti di qualità.