Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di aprile 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Da oggi, giovedì 18, e fino a domenica 21 aprile a Frascati approda il tour di Choco Italia. Tutti i giorni, dalle ore 10 a mezzanotte, sulla Passeggiata Belvedere sarà possibile ritrovare tipicità e prelibatezze provenienti da tutte le regioni d’Italia. Sempre ad ingresso libero e gratuito, la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze italiane è organizzata dall’Associazione Italia Eventi con il patrocinio del Comune di Frascati, grazie alla sindaca Francesca Sbardella e al vicesindaco Franco D’Uffizi, e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Fino a domenica 21 aprile, immancabile appuntamento con il Festival delle Scienze di Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tema scelto per questa XIX edizione è Errori e Meraviglie: meravigliarsi, infatti, è il primo passo per cercare nuove risposte e soluzioni, in un cammino non privo di passi falsi. Scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali, dibatteranno e rifletteranno su questi temi con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che caratterizza il Festival, attraverso tre aree tematiche: Scenari, Ispirazioni, Visioni. Più di 100 ospiti, oltre 150 eventi tra conferenze, laboratori, exhibit, spettacoli, mostre ed eventi per famiglie. Info sul sito ufficiale

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 prenderà il via la sagra del carciofo romano, un’occasione per omaggiare l’ortaggio simbolo della stagione primaverile. Quest’anno si terrà all’interno della Città dell’Altra Economia di Testaccio. Un menù d’eccezione composto da Carbonara di carciofi, Cacio e Pepe al profumo di carciofi Tonnarelli alla Gricia e carciofi, Tagliolini al Tartufo fresco su crema di carciofi, Lasagna di carciofi, Coratella di Agnello con carciofi, carciofi alla Giudia, carciofi fritti dorati, carciofi alla romana. Appuntamento dalle 12:00 alle 23:00 con ingresso libero.

L’Abbazia di S. Giovanni in Argentella, un’icona di architettura romanica, incanta con la sua atmosfera serena e storica, rifugio di tranquillità immerso nella natura; L’abitato fantasma di Stazzano Vecchio, con le sue case dirute in pietra, trasporta i visitatori in un viaggio nel tempo, offrendo un’esperienza unica che culmina a Castiglione, nei pressi di Palombara Sabina, altro incantevole borgo collinare immerso nella natura che sorprende per le sue vedute panoramiche. Appuntamento: domenica 21 aprile 2024 ore 10,30 ore 10,30 Località S. Giovanni in Argentella, 96 Palombara Sabina (RM) per una visita dai toni misteriosi e romantici. Termine della visita ore 16,30. Info su costi e disponibilità al sito ufficiale

Weekend a Frosinone e in provincia

L’associazione ricreativa e culturale di Morolo “Vivere S. Pietro” presenta la sagra dei frascategli, una pasta base di farina di grano duro e acqua le cui origini risalgono al Medioevo, che si svolgerà il 21 aprile a partire dalle ore 12 con l’apertura degli stand gastronomici. La sagra sarà allietata dalla musica dal vivo della one man band Roberto.

Domenica 21 aprile dalle ore 9:00 alle ore 19:00 presso il centro storico di Alatri – Viale Duca D’Aosta approda il consueto appuntamento con “Artigiani nel Borgo di Alatri”! Una giornata dedicata alla mostra mercato di artigianato e antiquariato ad ingresso gratuito.

A Arpino nella giornata di domenica 21 aprile, la Contrada Collecarino vi aspetta domenica 21 aprile 2024 per la 4° Edizione di Collecarino Frigge. Oltre alle famose e gustosissime Frittelle (crespelle semplici o ripiene di alici o broccoletti) di Collecarino, Vi aspetta un ricchissimo e succulento percorso gastronomico con primi piatti, secondi piatti, dolci e moltissime sfiziosità.

Sabato 20 aprile ore 21 al Teatro Comunale di Fiuggi, andrà in scena “I DUE CIALTRONI” con Maurizio Martufello, Marco Simeoli e la partecipazione straordinaria di Fanny Cadeo. Scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore, lo spettacolo è prodotto dal Centro Teatrale Meridionale e distribuito da Generazioni spettacolari. Info e biglietti al sito del Teatro

Weekend a Latina e in provincia

In occasione del 50° anniversario del primo scudetto della Lazio, arriva a Latina la mostra itinerante che ne celebra le glorie con un particolare ricordo al compianto Vincenzo D’Amico. Dopo il successo di Viterbo, Fiumicino, Vico nel Lazio e Tivoli, il Circolo Cittadino di Latina sabato 20 e domenica 21 aprile ospiterà Lazio Meravigliosa: una raccolta di cimeli che ripercorrono la storia del club e celebrano il suo primo scudetto. La mostra sarà curata dal Lazio Clan Latina, dal museo della Lazio, dalla Lega dei Collezionisti e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore, che cercheranno di rendere indimenticabile questa due giorni in terra Pontina. La mostra è patrocinata dalla Lazio Calcio, dalla regione Lazio, e da tutti i comuni in cui ha fatto Tappa, Viterbo-Fiumicino-Vico nel Lazio- Tivoli –Latina-Rieti-Roma. Ingresso gratuito.

Appuntamento al Teatro Moderno di Latina dal 19 al 21 aprile, con la commedia Funny Money, celebre testo di Ray Cooney portato in scena da Matteo Vacca che cura anche la regia dello spettacolo. In scena accanto a Matteo Vacca: Marco Fiorini, Claudia Ferri, Martina Zuccarello, Walter Del Greco, Elisa Pazi ed Eric Bastianelli. Info e biglietti al sito del teatro

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 21 aprile a Ronciglione, nella splendida cornice di Via Roma, arriva la Fiera Farnesiana di primavera. La giornata è interamente dedicata alle eccellenze made in Italy, dall’oggettistica all’enogastronomia, prodotti artigianali, con artisti di strada, performance artistiche, spettacoli itineranti, delizie da gustare e street food. Dopo il successo delle prime edizioni di settembre e di dicembre, la Fiera torna in versione tutta primaverile, con oltre 40 stand di eccellenze artigianali, prodotti tipici e intrattenimento per le vie del paese.

Arriva a Marta, presso la Sala della Cultura all’ ex cinema Roma, la “Rassegna di primavera”, una serie di tre incontri di diverso tipo, dalla musica al teatro, e di diverso genere. Sabato 20 aprile alle 21,30, presso la sala della cultura ex cinema Roma, “Amici per sempre” e Fabio D’Amanzio presentano “Il nostro canto libero”, un tributo a uno dei più famosi e importanti cantanti italiani del Novecento, Lucio Battisti.

Weekend a Rieti e in provincia

Su iniziativa dell’assessorato al turismo del Comune di Rieti torna anche quest’anno l’Italian Motor Week, manifestazione promossa dall’Associazione Città dei Motori rivolta alla rete dei Comuni italiani associati. Dalle ore 11:00 del 16 aprile e fino al 21 aprile sarà visitabile la mostra fotografica “Ayrton Senna, il fenomeno”: a 30 anni dalla tragedia di Imola, il Club Autostoriche Rieti intende ricordare un talento travolgente, dotato di sensibilità unica nel corpo, nel cervello e nell’anima, sempre alla ricerca esasperata della perfezione. Presente inoltre una mostra fotografica dedicata alla Rieti-Terminillo, una delle più celebri cronoscalate d’Europa. Organizzata dall’Automobile Club Rieti.

Sabato 20 aprile, in piazza Vittorio Emanuele II arriva il progetto “Rieti Museo in Movimento” realizzato in collaborazione con il Comune di Rieti e con il Comando della Polizia Locale e che mira a creare un museo itinerante dedicato all’automobilismo storico, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di ammirare prestigiosi veicoli d’epoca parcheggiati in appositi stalli del Centro storico di Rieti e di conoscere contemporaneamente la loro storia attraverso l’utilizzazione di 3 antiche garitte della Polizia Locale, perfettamente restaurate e posizionate in punti strategici.

Domenica 21 aprile dalle ore 11:00, Raduno di auto e moto d’epoca e incontro con i Club federati ASI del Centro Italia nell’ambito del progetto “Rieti Museo in Movimento”.