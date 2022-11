I servizi di lusso delle onoranze funebri Torino

Il rito del funerale, con l’avanzare delle tecnologie, si è modernizzato e si è adeguato ai tempi che sono cambiati. Sono tante le tecnologie utilizzate oggi per realizzare un servizio funebre particolare e le vedremo più avanti nel corso di questo articolo.

Ci sono diversi tipi di funerale: tradizionale, religioso, laico e tutti questi possono essere eseguiti o con cerimonie modeste e sobrie, oppure con i servizi di lusso. Le onoranze funebri Torino offrono un catalogo ricco di servizi di lusso per funerali di alta rappresentanza, pubblici, di personaggi importanti come alte cariche dello stato o amati vip, militari e affiliati ai corpi dello stato ecc…

Onoranze funebri Torino: diamantificazione, cremazione, gioiello della memoria

Rispetto al funerale tradizionale quello di lusso prevede un’attenzione più precisa e particolare nei confronti dei dettagli scelti per abbellire la camera ardente, delle bare più costose e costruite con legni più pregiati, auto di lusso come limousine, per portare la salma e anche la famiglia del defunto e i partecipanti al funerale dal luogo del rito fino al punto in cui verrà seppellito il corpo.

Scegliendo invece la cremazione del corpo e la conservazione delle ceneri nell’urna funebre, che potrà anch’essa essere acquistata nella sede di Torino oppure online, basandosi sul vasto catalogo presente sia nello store fisico che online, si avrà accesso anche a servizi più tecnologici e di ultima generazione, che ora descriveremo.

Uno fra questi è la diamantificazione delle ceneri: essa consiste in un processo chimico grazie al quale sarà possibile estrarre un diamante direttamente dalle ceneri del defunto. Utilizzando macchine high-tech gli ingegneri possono trasformare il carbonio dalle ceneri umane in gemme di diamante che sono fisicamente e chimicamente identiche ai diamanti naturali. Il processo geologico che altrimenti richiederebbe centinaia di milioni di anni ora può essere gestito in settimane.

Anche la creazione di un gioiello, chiamato gioiello della memoria, ha la stessa finalità, ovvero quello di diventare un monile indossabile per la famiglia del defunto, così da poterlo avere sempre con sé sotto forma di oggetto prezioso. In questo caso sarà una reliquia del corpo ad essere inserita all’interno di un gioiello: si possono usare sia le ceneri che capelli.

Tutti questi servizi di lusso possono essere anche realizzati con le ceneri del proprio animale domestico, per ricordarlo per sempre in maniera sentita e particolare.

