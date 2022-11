Onoranze funebri Imola: la cremazione del tuo cane a domicilio

Anche gli animali domestici sono membri delle famiglie: ne entrano a far parte il giorno in cui arrivano a casa e crescono insieme ai nostri figli e lo rimangono anche dopo essere trapassati. Ecco perché, come veri e propri membri, meritano di essere ricordati con dei riti studiati ad hoc.

Le onoranze funebri Imola della Taffo Funeral Services mette a disposizione dei propri assistiti un servizio di cremazione animali domestici, che può essere effettuato sia nella sede principale che a domicilio. Poiché la sede principale di cremazione degli animali, ovvero l’inceneritore dedicato proprio e specificamente a questa pratica (diversificato da quello per la cremazione umana) si trova nella sede principale, a Roma, per effettuarla a Imola e nella provincia sarà più semplice scegliere il servizio a domicilio.

Come funzione la cremazione a domicilio delle onoranze funebri Imola

Taffo ha creato una squadra di corrieri che è in grado, attraverso l’ausilio di camion provvisti di frigoriferi a temperatura controllata, di trasportare le salme dei pet da una città all’altra, senza incontrare difficoltà di nessun tipo.

Grazie all’utilizzo di queste tecnologie le onoranze funebri Imola garantiscono una buona tenuta del corpo, che arriverà a destinazione intatto e solo allora verrà inserito nel forno crematorio dove subirà l’incenerimento. Il corriere potrà quindi prelevare la salma direttamente a casa dei padroni, portarla nella sede romana dove verrà effettuata la cremazione e in seguito riportare le ceneri nell’urna all’indirizzo di partenza, dove il pet potrà ricongiungersi per sempre con la sua famiglia di origine.

Questo meccanismo è stato studiato per permettere ai padroni di avere un servizio efficiente, professionale e moderno senza doversi spostare dalla propria abitazione. I tempi di riconsegna delle ceneri dell’animale deceduto variano in base al tipo di pacchetto che si andrà ad acquistare durante il primo incontro con i consulenti funebri.

La cremazione dei pet è realizzata esattamente come quella umana, ma servendosi di tipologie di forno diverse, per questioni che sono ovviamente morali ma anche nel rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie imposte dalle regolamentazioni che regolano questo settore. Anche il rispetto per l’ambiente è altamente osservato dagli impiegati di Taffo, che si attengono a tutte le legislazioni presenti, effettuando le cremazioni nel rispetto dei limiti di inquinamento imposti dalla legge.

Scegliere di cremare il proprio pet è un atto di amore verso un piccolo essere che ha avuto come unico scopo nella vita quello di proteggere e amare la sua famiglia umana.

