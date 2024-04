Il festival Roots omaggia Elsa Morante con un evento dedicato al romanzo “La Storia”

Con Tiziana de Rogatis e Chiara Lagani, Sabato 20 aprile ore 17.15 alla Libreria Tuba, in Via del Pigneto 39/a

Dopo il grande successo del Concerto per la Pace alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, il Festival ROOTS- Le radici del contemporaneo, realizzato da MRF 5 s.r.l., promosso dal Comune di Roma in collaborazione con Zétema Progetto Cultura continua la sua programmazione con un evento speciale, Le storie della Storia, dedicato a Elsa Morante, e in particolare al suo romanzo La Storia, in occasione dei cinquant’anni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1974 con Einaudi.

L’evento si terrà a Roma sabato 20 aprile alle 17.15, a ingresso libero, presso la Libreria Tuba del quartiere Pigneto (via del Pigneto 39/a).

Tiziana de Rogatis

Protagoniste la saggista Tiziana de Rogatis (Università per Stranieri di Siena) e l’attrice e drammaturga Chiara Lagani (Fanny & Alexander).

Chiara Logani

Il romanzo La Storia, ambientato a Roma durante il periodo della seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, è uno dei più noti della grande scrittrice, e anche tra i più discussi e criticati.

Il libro si impone al nostro immaginario per la sua attualità, che consiste prima di tutto nel mettere in scena esperienze umane al tempo stesso quotidiane ed assolute, concrete e laceranti: un universo corale delle emozioni estreme e della loro forza narrativa e politica.

La data del reading ha un suo valore simbolico, perché l’evento è strettamente connesso alla successiva festa del 25 aprile e ai valori della Resistenza: due elementi centrali per il romanzo di Elsa Morante, declinati dalla scrittrice in chiave fortemente antiretorica e anti monumentale.