Roma, il 18 maggio torna la “Notte dei Musei”

In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 18 maggio torna a Roma l’appuntamento con la Notte dei Musei 2024, l’edizione capitolina numero 14 della manifestazione che unisce arte e spettacolo in un’unica grande festa serale per cittadini e turisti. Promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, la Notte dei Musei 2024 proporrà, come consuetudine, l’apertura straordinaria al pubblico dalle 20:00 alle 02:00 (ultimo ingresso ore 01:00), degli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e di molti altri spazi culturali della città.

Al loro interno si potrà assistere, con biglietto di ingresso del costo di un euro (salvo che non sia diversamente indicato), a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati tramite l’apposito avviso concorrenziale “Notte dei Musei 2024” che è online sul sito di Zètema Progetto Cultura, www.zetema.it. Gli Enti, le Associazioni, le Società o gli altri soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, potranno presentare i progetti entro le ore 12:00 del 2 maggio 2024.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi, Planetario di Roma, Parco Archeologico del Celio.

Ingresso 1 euro per accedere a ogni museo, salvo che non sia diversamente indicato.

L’ingresso nei Musei Civici sarà gratuito per i possessori della MIC Card.

Musei aperti dalle ore 20:00 alle 02:00 (ultimo ingresso alle ore 01:00)