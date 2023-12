Il Pranzo di Natale 2023 di Igles Corelli

Il Natale in Italia è una festività ricca di tradizioni, calore familiare e, naturalmente, deliziosi piatti che fanno parte integrante della celebrazione. Il pranzo di Natale, in particolare, è un momento speciale in cui le famiglie si riuniscono attorno a tavole imbandite per condividere gioia e buon cibo.

Lasagna croccante con verdure

Quest’anno abbiamo fatto visita a casa di Igles Corelli, uno dei cuochi italiani più popolari e volto amatissimo di Gambero Rosso Channel. A casa Corelli il 24 Dicembre, la sera della vigilia di Natale, si mangia pesce, mentre il pranzo di Natale è a base d carne, secondo tradizione. Ecco il menù:

La cena del 24 a casa di Igles Corelli

Tartar di spigola ostriche gamberi rossi marinati;

Risotto allo zafferano vongole veraci e cozze;

Gratinato di pesce;

Zuppa Inglese;

Panettone.

Il pranzo di Natale a casa Corelli, naturalmente, si mangia carne

Torta salata di verdure;

Tortellini in brodo di cappone;

Bollito con mostarda;

Panettone;

Caffè;

Vini Bollicine Italiane;

Rosso laziale vulcanico.

Altri piatti di Igles Corelli per le Feste natalizie

Insalata di Astice

Cannoli croccanti ripieni di baccalà e spuma di ceci

Bignè fritti caramellati in salsa di agrumi

Primi Piatti: La Tradizione nei Sapori

I primi piatti sono una parte fondamentale del pranzo natalizio italiano. Tra le opzioni più popolari spicca il classico “tortellini in brodo”. Questi piccoli gioielli di pasta ripiena di carne sono cucinati e serviti in un brodo ricco, apportando comfort e calore al tavolo.

Secondi Piatti: Il Culmine della Festività

I secondi piatti del pranzo di Natale variano a seconda delle tradizioni regionali, ma un protagonista immancabile è il tacchino arrosto. Preparato con erbe aromatiche e spezie, il tacchino diventa il piatto centrale che simboleggia abbondanza e prosperità.

Accanto al tacchino, si possono trovare piatti a base di carne come l’agnello al forno, cotto lentamente con aglio, rosmarino e altre erbe aromatiche. Le salsicce e i salumi locali possono completare la selezione di secondi piatti, offrendo una varietà di sapori che soddisfano ogni gusto.

Dolci: Il Dolce Finale della Festa

Il pranzo di Natale culmina con una selezione di dolci che deliziano il palato e chiudono la festa con dolcezza. Oltre al panettone e al torrone, si possono gustare il pandoro, un dolce soffice originario di Verona, e i ricchi dolci natalizi regionali che variano da zona a zona.

© Riproduzione riservata