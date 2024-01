Anche nel Birdwatching irrompe l’Intelligenza Artificiale

Nel mondo del birdwatching, termine inglese per descrivere il processo di osservazione degli uccelli, distinguere una gazza da un merlo o una capinera da una tortora dal collare, può essere una sfida affascinante. Per gli appassionati ed esperti, queste differenze sono parte del fascino, ma per i neofiti potrebbero essere un ostacolo, che limita il fascino di questo tipo di esperienza.

Ecco dove entra in scena AX Visio, il primo binocolo intelligente al mondo, una rivoluzione per tutti coloro che amano trascorrere ore nella natura, ad osservare le diverse tipologie di uccelli. Progettato da Swarovski Optik, AX Visio combina intelligenza artificiale e ottica di alta precisione per trasformare l’esperienza del birdwatching in qualcosa di totalmente innovativo.

Innovazione e Tecnologia. AX Visio, ideato dal rinomato designer Marc Newson, è un capolavoro di ingegneria e design. Questo binocolo non solo fornisce immagini nitide e fedeli nella colorazione, ma utilizza l’intelligenza artificiale per identificare oltre 9.000 specie di uccelli e animali. Questa funzione, attivabile e disattivabile, consente agli utenti di visualizzare informazioni sulle specie direttamente sul display, senza distogliere lo sguardo dal soggetto osservato. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Un’Esperienza Multimediale. AXVisio va oltre la semplice osservazione, ma permette anche di scattare foto e video. Infatti è dotato di fotocamera ad alta risoluzione, che permette di catturare foto e video delle scoperte e condividerle tramite un’app dedicata. La funzionalità “Condividi scoperte” è unica nel suo genere e permette con un semplice tocco, di mostrare agli altri dove si trova l’animale osservato, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

Per appassionati esperti e neofiti. Il primo binocolo intelligente al mondo, oltre a voler essere un valido strumento anche per i birdwatcher più esperti, promette di avvicinare a questo tipo di esperienza anche un pubblico più ampio e nuovo. La sua facilità d’uso lo rende accessibile ai principianti e le sue funzionalità innovative e il suo design possono stimolare interesse anche tra coloro che non hanno mai considerato tale hobby. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’inizio di una nuova esperienza. AX Visio è l’evidenza che l’integrazione dell’A.I. può avere limiti solo nei nostri pensieri. Questo non è un semplice binocolo, ma un ponte tra tradizione e innovazione del modo in cui possiamo osservare la natura che ci circonda. Questo dispositivo segna l’inizio di una nuova era per gli appassionati di natura, dove tecnologia e biodiversità si incontrano per creare nuove esperienze.

Con AX Visio, Swarovski Optik, una divisione della Swarovski, che si occupa di ingegneria ottica, non solo celebra la biodiversità, ma invita tutti a scoprire e condividere le meraviglie della natura.

Riflettendo su questa rivoluzione guidata dall’intelligenza artificiale, credo che siamo tutti invitati ad approfondire queste tematiche in modo critico, ma costruttivo. Inutile schierarsi in fazioni pro e contro, dobbiamo solo capire come regolamentare questa nuova tecnologia e sfruttarla per migliorare la nostra vita quotidiana e il rapporto con la meravigliosa natura con la quale condividiamo il nostro pianeta.

Segui la rubrica Tecnologia, per restare aggiornato sulle principali tendenze e curiosità nel mondo dell’innovazione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Autore: Riccardo Binaco, Digital Web Italia

© Riproduzione riservata