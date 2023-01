Instagram per Ristoranti: come utilizzarlo per promuoversi

Instagram è una delle piattaforme di social media più popolari al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi mensilmente. Per i proprietari di ristoranti, può essere uno strumento potente per promuovere la loro attività e raggiungere potenziali clienti.

Come iniziare con Instagram

Per iniziare, è importante creare un profilo aziendale su Instagram e completarlo con informazioni dettagliate sulla vostra attività, come l’indirizzo, i numeri di telefono e gli orari di apertura. Includere anche un link al vostro sito web per rendere più facile per i potenziali clienti trovare ulteriori informazioni su di voi.

Una volta che il vostro profilo è stato impostato, è il momento di iniziare a pubblicare contenuti interessanti e visivamente accattivanti.

Le foto e i video del vostro cibo e del locale sono un ottimo modo per attirare l’attenzione dei potenziali clienti e dar loro un’idea delle vostre offerte culinarie.

Ricordate di utilizzare parole chiave e tag appropriati, come il nome del vostro ristorante e la località, i piatti del vostro menu, eccetera, per dare maggiori possibilità alla pagina di essere trovata e visualizzata.

Un altro modo per utilizzare Instagram per promuovere il vostro ristorante è quello di creare e partecipare alle conversazioni con gli utenti delle vostre comunità locali.

Utilizzate gli hashtag appropriati per raggiungere gli utenti che potrebbero essere interessati al vostro ristorante e rispondete alle loro domande e ai loro commenti, per creare relazioni durino nel tempo.

Infine, considerare la possibilità di utilizzare Instagram per offrire sconti e offerte speciali ai vostri follower. Questo può essere un ottimo modo per incoraggiare le persone a venire a provare il vostro ristorante e aumentare la fedeltà dei clienti.

In sintesi, Instagram può essere un potente strumento per promuovere il vostro ristorante e raggiungere potenziali clienti.

Creare un profilo professionale, pubblicare contenuti accattivanti e partecipare alle conversazioni con la comunità locale sono tutti modi per aumentare la visibilità del vostro ristorante sulla piattaforma.

Consiglio Bonus: utilizzate i post su Instagram anche per portare visite al sito web del ristorante, in maniera tale da dare una maggior quantità di informazioni ai vostri potenziali clienti. Sul sito poi potreste integrare un modulo di iscrizione alle newsletter, per raggiungerli anche via email con offerte e avvisi di eventi.

Articolo scritto da Riccardo Binaco, esperto in Food Marketing e fondatore della piattaforma di formazione per ristoratori www.foodmarketingacademy.net. Foto di copertina S O C I A L . C U T su Unsplash

© Riproduzione riservata