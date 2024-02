Apple Vision Pro da oggi in vendita in Italia. Il primo computer spaziale di Apple. Questa nuova tecnologia promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo digitale.

Prima in vendita negli USA e dal 2 Febbraio 2024, disponibile negli Apple store in Italia, questo dispositivo non è semplicemente un visore, è il passaporto per un universo alternativo, un ingresso verso orizzonti inesplorati. Immagina un computer che supera ogni confine tradizionale, che invece di rimanere confinato sulla tua scrivania, si espande attorno a te in un abbraccio digitale, trasformando radicalmente ogni aspetto della tua vita quotidiana.

Che tu stia lavorando, giocando, esplorando o semplicemente rilassandoti, preparati a vivere esperienze così coinvolgenti da dimenticare la realtà circostante. Questo non è solo un salto tecnologico, è un’evoluzione nel modo in cui percepiamo e interagiamo con il mondo digitale.

Il Vision Pro rappresenta l’apice dell’innovazione di Apple, un balzo in avanti nel computing spaziale che ridefinisce le regole del gioco. È il risultato di anni di ricerca e sviluppo, un concentrato di tecnologia avanzata e design intuitivo che si uniscono per creare un’esperienza utente senza paragoni. Ogni dettaglio, dalla qualità dell’immagine alla fluidità dell’interfaccia utente, è stato curato per garantire un’immersione totale in un mondo dove i limiti tra reale e virtuale si confondono.

Benvenuto nel Cinema del futuro. Hai mai sognato di avere un cinema privato, un angolo tutto tuo dove ogni film è un’esperienza straordinaria? Ora questo è possibile. Dimentica i limiti dello schermo del tuo televisore; ora puoi avere una sala cinematografica personale che ti accompagna in ogni angolo del tuo mondo. Immagina uno schermo gigante che non solo si adatta al tuo ambiente, ma lo trasforma, creando un’atmosfera perfetta per ogni film o tipologia di video vuoi guardare.

Serie TV, documentari, concerti, ogni contenuto prende vita in un modo che non avresti mai immaginato.

L’audio spaziale del visore di Apple, è in grado di avvolgersi attorno a te, catturando ogni sfumatura del suono, dai sussurri più delicati alle esplosioni più fragorose. Questa tecnologia non solo migliora il suono, ma lo rende parte integrante dell’esperienza, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione.

Dai grandi successi hollywoodiani ai capolavori indipendenti, ogni film diventa un’avventura sensoriale unica. Con Vision Pro, anche i classici che hai visto decine di volte rivelano dettagli nascosti, nuove prospettive, trasformando la visione in un’esperienza nuova e più ricca.

Ogni visione diventa un viaggio personale, un’avventura che ti aspetta proprio dietro l’angolo del tuo salotto. Benvenuto nel cinema del futuro.

L’evoluzione dello smart working: lavoro senza confini. Vision Pro di Apple permette di lavorare da qualunque posto del mondo in modi che fino a pochi mesi fa nessuno immaginava. Questo dispositivo diventa un vero e proprio ufficio mobile, uno strumento che ridefinisce il concetto di spazio lavorativo.

Immagina di aprire Safari nel bel mezzo di un parco rigoglioso, circondato dalla natura, oppure di gestire le tue email mentre senti la sabbia sotto i piedi e ascolti il suono delle onde. Puoi navigare tra le tue app in uno spazio virtuale personalizzato, creato su misura per te e per le tue esigenze. Ogni attività digitale diventa più coinvolgente e stimolante.

Questa tecnologia permette di rompere le catene della scrivania tradizionale e immergersi in un’esperienza lavorativa fluida e senza confini. Puoi anche organizzare le tue app e i tuoi documenti in un ambiente 3D dove tutto è , letteralmente, a portata di mano. Puoi aggiungere un tocco di realtà aumentata alle tue presentazioni, rendendole più vivide e coinvolgenti, collaborare con i colleghi in uno spazio virtuale condiviso.

Interazioni Naturali, come mai prima d’ora. Con questo tipo di visore le videochiamate assomigliano di più a veri e propri incontri. Con Apple Vision Pro, FaceTime e la rivoluzionaria tecnologia “Persona”, ogni conversazione prende una nuova dimensione di realismo e intimità.

Ogni gesto, ogni sfumatura dell’espressione del tuo interlocutore diventa tangibile, quasi potessi toccarla. Le risate, i sorrisi, i cenni, persino i più sottili movimenti delle mani vengono catturati e trasmessi con una fedeltà sorprendente. È come se la persona dall’altra parte fosse seduta accanto a te, rendendo ogni conversazione più significativa e coinvolgente.

Le distanze si annullano con una nitidezza e una qualità di immagine che ti fa dimenticare che stai comunicando attraverso un dispositivo. Questa tecnologia non solo avvicina le persone, ma crea un ponte che supera le barriere fisiche. Che tu stia parlando con un amico dall’altra parte del mondo o tenendo una riunione con colleghi in diversi continenti, la sensazione è di essere tutti nella stessa stanza. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Esplora, Gioca, Vivi. Con una libreria di oltre un milione di app, ogni giorno diventa una tela bianca su cui dipingere avventure e esperienze straordinarie.

Immagina di incontrare dinosauri nel comfort del tuo salotto, avvertendo la loro maestosa presenza come se fossero davvero lì in un’avventura 3D. Ogni dettaglio, dal rombo del loro passo al soffio della loro respirazione, diventa parte della tua realtà. Sarà possibile anche viaggiare virtualmente in luoghi esotici, esplorare città antiche o paesaggi mozzafiato senza uscire di casa.

Questo modo completamente nuovo e coinvolgente vale anche per il mondo dei video games. Diventano portali per entrare in mondi fantastici dove le leggi della fisica e della realtà sono riscritte. Ogni gioco è un’avventura che sfida l’immaginazione e le abilità di ogni gamer. Il Vision Pro ti immerge in queste esperienze, rendendo ogni azione, decisione e interazione più intensa e memorabile.

Innovazione e Design in Pura Apple Style. Apple Vision Pro non è un’opera d’arte tecnologica. Il famoso design Apple si conferma elegante e minimalista. Ogni aspetto del visore è stato pensato e realizzato con un’attenzione meticolosa al dettaglio, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente senza precedenti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il cuore di questa innovazione tecnologica sono i chip M2 e R1, gioielli dell’ingegneria che garantiscono prestazioni straordinarie. Sono il risultato di anni di ricerca e sviluppo, e rappresentano il meglio della tecnologia Apple, offrendo un’elaborazione rapida e fluida.

Il corpo del dispositivo è un’altra testimonianza della maestria di Apple nel design. Realizzato con una struttura in alluminio leggero, il Vision Pro combina resistenza e leggerezza, facendo dimenticare di averlo addosso. La lente in vetro laminato protegge gli occhi e garantisce una chiarezza visiva eccezionale.

Il tutto viene alimentato da una batteria di lunga durata che permette lunghe sessioni di utilizzo, assicurandoti che il tuo viaggio nel mondo digitale non venga interrotto. La combinazione di questa batteria con il design efficiente del dispositivo significa che puoi goderti il tuo Apple Vision Pro per ore, senza preoccuparti di ricaricarlo costantemente.

Prezzo. Il prezzo di Vision Pro è di 3499 dollari ovvero al cambio circa 3200 euro nella versione con 256 GB di memoria, ma è probabile che sarà diffuso anche con capacità maggiori per il momento ancora non comunicate ufficialmente. Rispetto alla presentazione avvenuta a Giugno 2023, ci saranno bande leggermente differenti e in confezione sarà presente anche quella doppia da assicurare sulla nuca.

L’Apple Vision Pro è solo l’inizio di un viaggio straordinario nel futuro del computing spaziale, che vede già protagonista anche l’intelligenza artificiale, che si presta ad essere integrata in ogni dispositivo, proprio come ha dimostrato Swarovski con il suo Binocolo Intelligente. Attendiamo ora la risposta a questa nuova tecnologia da parte degli altri Big come Meta, Tesla, Amazon e Microsoft…

Nel frattempo seguite la rubrica Tecnologia de Il Quotidiano del Lazio per rimanere aggiornati sulle ultime novità e tendenze tecnologiche che stanno trasformando la vita quotidiana.

© Riproduzione riservata