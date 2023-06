Il processo Mollicone sbarca in tv: in onda su Rai Tre a “Un giorno in pretura”

Il processo Mollicone sbarca in tv e lo farà a partire da questa sera, sabato 10 giugno, su Rai Tre. La trasmissione “Un giorno in pretura” in tre puntate imperdibili cercherà di ripercorrere le tappe di un processo a dir poco controverso e ricco di colpi di scena.

Serena Mollicone: la strada perduta

Il titolo scelto dalla storica trasmissione della terza rete della Rai per rivivere il processo Mollicone è “Serena Mollicone: la strada perduta”. Un giorno in pretura ripercorrerà in tre puntate le vicende di un processo iniziato in piena emergenza Covid e terminato a luglio 2022 con l’assoluzione di tutti gli imputati.

Roberta Petrelluzzi, al timone della trasmissione dal 1985, riproporrà alcuni spezzoni delle oltre cinquanta udienze che hanno contraddistinto la storia del processo Mollicone. Procedimento che, nel luglio scorso, si è concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati: l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco e i due carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

Le motivazioni della corte e il ricorso in appello

Dopo l’assoluzione in primo grado di tutti gli imputati, la corte d’Assise di Cassino aveva depositato le motivazioni della sentenza ravvisando la mancanza di “indizi gravi, precisi e concordanti”. Per queste ragioni non poteva essere provata “oltre ogni ragionevole dubbio la commissione da parte degli imputati della condotta omicidiaria”. A distanza di 22 anni, quindi, i responsabili dell’omicidio Mollicone sono ancora ignoti.

Non si è fatta attendere, però, la controreplica da parte della Procura. Il ricorso in appello è stato presentato con la richiesta che la sentenza di primo grado venga ribaltata e riformata. Per la Procura i responsabili del delitto che ha portato alla morte la giovane Serena Mollicone sono chiari. Si attende solo la fissazione della data del processo di appello.

