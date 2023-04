Il prosciutto di Bassiano, dolce e delicato è la passione dei gourmet

Il prosciutto di Bassiano è un pregiato salume italiano prodotto nella città di Bassiano, nel Lazio, in provincia di Latina.

Prosciutto, simbolo nobile del comune di Bassiano

Bassiano è un borgo medievale si estende sulla sommità di una collina, immerso nella natura e circondato da ulivi e vigneti. E’ famoso proprio per le sue prelibatezze gastronomiche, tra cui spicca appunto il prosciutto di Bassiano, un salume crudo di altissima qualità che viene prodotto secondo tradizionali tecniche artigianali.

Oltre al prosciutto, Bassiano offre una vasta gamma di piatti tipici della cucina locale, tra cui la pasta alla carbonara, la pasta e ceci, i carciofi alla giudia e i fagioli con le cotiche.

Tanti i preziosi prodotti gastronomici a Bassiano

Bassiano è inoltre nota per la produzione di olio d’oliva extravergine, che viene estratto dalle olive coltivate sulle colline circostanti. L’olio di Bassiano è molto apprezzato per il suo sapore intenso e fruttato, che lo rende perfetto per condire piatti di pasta, carne e verdure.

Il comune di Bassiano è anche rinomato per i suoi vini, in particolare il Cesanese del Piglio, un rosso corposo e fruttato che viene prodotto nelle zone circostanti.

Inoltre, Bassiano ospita numerose sagre e feste tradizionali durante l’anno, durante le quali è possibile assaggiare tutte le specialità locali e scoprire la cultura e le tradizioni del territorio.

In sintesi, il comune di Bassiano rappresenta una meta ideale per gli amanti della buona cucina e della tradizione italiana, grazie alla sua produzione di specialità gastronomiche di altissima qualità.

Il pregiato prosciutto di Bassiano

È un prosciutto crudo stagionato che viene prodotto utilizzando carne di suino proveniente da allevamenti locali.

La lavorazione del prosciutto di Bassiano inizia con la scelta delle cosce di suino, che vengono salate a secco e lasciate riposare per alcuni giorni. Successivamente, le cosce vengono lavate e asciugate e, dopo averle cosparse di pepe nero e altre spezie, vengono messe a stagionare per un periodo che può variare da sei mesi a un anno.

Durante la stagionatura, il prosciutto di Bassiano viene appeso in luoghi freschi e ventilati, dove subisce una lenta trasformazione grazie alla presenza di muffe e batteri che gli conferiscono il caratteristico sapore e aroma.

Inoltre è un salume molto apprezzato per la sua dolcezza e il suo sapore delicato, che lo rendono adatto ad essere gustato da solo o in abbinamento a altri prodotti gastronomici tipici della regione Lazio, come il pane casereccio, il formaggio pecorino e il vino bianco dei Colli Albani.

Il prosciutto di Bassiano, inoltre, è un prodotto di alta qualità e viene prodotto in quantità limitate, il che lo rende particolarmente pregiato e ambito dai gourmet e dagli appassionati di salumi italiani.

Un prosciutto che rappresenta un’eccellenza della gastronomia italiana, un prodotto di altissima qualità che racchiude in sé tutta la sapienza e la maestria degli artigiani del territorio. La sua lavorazione artigianale e il suo sapore delicato lo rendono un must per gli amanti del buon cibo e della tradizione italiana.

