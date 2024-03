In 40 mila alla Maratona è record di partecipanti, sono keniani i nuovi re e regina di Roma

Sono i keniani Asbel Rutto e Ivyne Lagat i nuovi re e regina di Roma. I due atleti, rispettivamente con il crono di 2h06’2″ e 2h24’36” hanno vinto la Maratona che si è corsa questa mattina sulle strade della Capitale, edizione record per il numero di partecipanti – 19 mila – e di stranieri in gara, oltre 10mila. Rutto ha condotto in completo assolo firmando un nuovo primato del percorso e migliorando il proprio record personale di circa 3′.

Al femminile è stata Lagat a dominare sgretolando il proprio primato personale di circa 17′. Podio maschile completato dai keniani Brian Kipsang in 2h07’56” e Sila Kiptoo in 2h08’09”. Podio femminile completato dalla keniana Lydia Simiyu in 2h25’10” e dall’etiope Emebet Niguse in 2h26’41”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

È stato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a dare lo start ufficiale sventolando la bandiera italiana alle ore 8.30 dai Fori Imperiali. In totale oltre 40mila persone si sono cimentate con la distanza di 42,195 chilometri, con la staffetta solidale Acea Run4Rome, e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri.

Onorato: “Battuto ogni record”

“Questa edizione della Maratona di Roma batte ogni record nazionale delle corse su strada. Una straordinaria giornata di sport per i 40 mila runners che hanno partecipato alla 29esima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon di Roma. Come per le romane e i romani che si sono goduti lo spettacolo di quest’onda colorata con partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e da 110 nazioni. Lo sport si conferma un collante meraviglioso cap ace di coinvolgere e appassionare.

Una leva potentissima per turismo ed economia cittadina. Complimenti agli organizzatori, ai volontari, alle forze dell’ordine e agli agenti della polizia locale che hanno reso possibile questa meravigliosa mattinata romana”. Lo afferma in una nota Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda.

La manifestazione era dedicata alla richiesta di pace in Ucraina e tra le atlete in gara è stata accolta e supportata anche una giovane madre trentenne in fuga dalla guerra. (Agenzia Dire)

*Foto tratta dal sito dell’Agenzia di stampa nazionale Dire www.dire.it

© Riproduzione riservata