Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di marzo 2024

Weekend a Roma e in provincia

Roma. Torna all’Auditorium, dal 22 al 24 marzo, Libri Come, la festa del libro e della lettura: incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Il tema scelto per questa XV edizione è Umanità: semplice e potente eppure piena di contraddizioni e di significati diversi e nuovi. Programma e biglietti sul sito dell’Auditorium www.auditorium.com

Roma. Sabato 23 e domenica 24 torna a Testaccio Il Green Market Festival, con tantissimi stand di artigianato artistico. L’evento ad ingresso gratuito, è giunto al quarto anno di attività, ed è tuttora l’unico evento mensile romano all’insegna della sostenibilità, totalmente plastic free.

Weekend a Frosinone e in provincia

Arpino. Domenica 24 marzo la città di Arpino vi aspetta per la “sagra della patata”. Appuntamento dalle ore 11:00 presso l’Oasi del Vallone con divertimento, musica e l’immancabile stand gastronomico a base di patate e prodotti tipici locali.

Frosinone. Evento di grande trasporto emotivo quello di domenica 24 marzo con la Passio Christi di Frosinone. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in coprogettazione in materia culturale e salvaguardia del patrimonio culturale con il Comune di Frosinone (assessorati al centro storico di Rossella Testa e alla cultura di Simona Geralico), in collaborazione con l’Unità pastorale del centro storico. Dalle ore 19:30 circa nel centro storico cittadino.

Weekend a Latina e in provincia

Aprilia si prepara alla rievocazione della Passione del Cristo dal vivo. Una manifestazione che unisce spiritualità e cultura particolarmente sentita ad Aprilia, i cittadini partecipano attivamente non solo come attori e figuranti ma anche alla creazione di costumi e scenografie. L’appuntamento è a Parco Falcone e Borsellino, sabato 23 marzo a partire dalle 18:30.

Sabaudia. La Festa di Primavera si terrà nel cuore di Sabaudia dal 22 al 24 marzo. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione commercianti e florovivaisti di Sabaudia, farà felici tutti coloro che amano divertirsi in modo semplice e riappropriarsi dei luoghi principali della città.

Weekend a Viterbo e in provincia

Viterbo. Domenica 24 marzo, dalle ore 18:00 nella Chiesta di Santa Maria della Verità a Viterbo, si terrà il Concerto di Pasqua. Il concerto è dedicato a Rosanna De Marchi, anima culturale della città, sempre presente specie nel Premio Ricci. Un concerto diretto dal maestro Fabrizio Bastianini con protagonista l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble, Fabrizio Viti all’organo e l’ensemble vocale Il Contrappunto. Ingresso libero ad offerta con la possibilità di prenotare il proprio posto alla mail xxisecoloviterbo@gmail.com

Tarquinia. Edoardo Siravo è il protagonista di “Falstaff e le allegre comari di Windsor”, una delle più celebri commedie di William Shakespeare, nella versione del grande drammaturgo Roberto Lerici del 1988, e con Francesca Bianco, Marco Bonetti, Fabrizio Bordignon, Francesca Buttarazzi, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Alessandro Laprovitera, Antonio Palumbo, Germano Rubbi, Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi, Tonino Tosto e la regia di Carlo Emilio Lerici in scena al teatro comunale Rossella Falk di Tarquinia sabato 23 marzo alle ore 21.

Weekend a Rieti e in provincia

Poggio San Lorenzo si prepara a festeggiare con la Sagra del Frittello, domenica 24 marzo, dedicata al frittello di broccolo. Dalle 10 è già aperto il mercatino di artigianato e agricoltura. Sempre dalle 10 visite guidate del borgo che si ripetono ogni ora. Alle 12:30 apertura stand gastronomico e intrattenimento. Per info e prenotazioni cell. 3408505381

Rieti aderisce alla grande mobilitazione del wwf: Earth Hour – L’ora della Terra 2024. Anche a Rieti, sabato 23 marzo, i monumenti e le case si spegneranno, le persone sono invitate a “Regalare un’ora per la Terra”, dedicando 60 minuti a fare qualcosa – qualsiasi cosa – di utile e positivo per il nostro Pianeta. Info sul sito del WWF.