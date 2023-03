Incendio a Latina, mamma e figlio gravemente ustionati: grave la donna

Un appartamento al quarto piano di una palazzina nel comune di Latina ha preso fuoco nelle prime ore di lunedì 13 marzo. Sul posto sono giunti immediatamente in soccorso i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, insieme agli operatori del 118.

I pompieri hanno trovato all’interno dell’appartamento una donna di 72 anni e suo figlio, di 44 anni. La donna è stata trasportata d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma mentre il figlio all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

I soccorsi

La donna ha riportato ferite molto gravi, secondo le informazioni rilasciate ai medici e il 60% del suo corpo sarebbe coperto dalle ustioni. I sanitari la tengono costantemente sotto osservazione.

I vigili del fuoco hanno immediatamente evacuato la zona, e aperto le indagini per comprendere le cause che hanno portato al divampare del rogo. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe cominciato verso le 5:30 nella camera da letto, per poi proseguire in tutta l’abitazione, che è stato da subito dichiarato inagibile.

