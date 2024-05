Videocassette, se le hai ancora in casa controlla subito: alcune costano quanto una macchina nuova

Non buttare nella spazzatura queste videocassette: valgono ancora una fortuna e puoi diventare milionario.

I vecchi Vhs che la generazione nata negli anni ’70, ’80 e ’90 non può aver di certo dimenticato, oggi sono una vera rarità, apprezzatissima da appassionati ed estimatori. Per questo motivo si trovano all’asta a prezzi da capogiro.

Controlla subito se accanto al tuo televisore ci sono ancora queste videocassette, e, se non le guardi più, prova a metterle in vendita. Ricaverai una vera fortuna. I veri amanti del Vhs sono disposti a pagare un patrimonio.

Corri a vedere se hai in casa, in cantina o in soffitta le videocassette che oggi valgono quanto un’auto, e scopri il loro valore di mercato di oggi. Resterai letteralmente a bocca aperta.

Videocassette, quanto valgono oggi le più gettonate

La tecnologia Vhs oggi è un ricordo che trasporta molti di noi indietro nel tempo, all’infanzia o all’adolescenza, o a racconti di genitori e nonni. La verità è che le videocassette sono state uno dei primi supporti digitali, piccoli, leggeri, comodi da portare in giro, trasportare e vendere ovunque, e sono state in grado di trasformare film e video in un prodotto destinato alla grande distribuzione. Con il tempo e lo sviluppo di nuove tecnologie audiovisive, le vecchie videocassette sono state sostituite dai dvd, fino alla scomparsa completa del supporto fisico, avvenuto con l’avvento delle piattaforme di streaming.

Molti nostalgici e appassionati però amano quelle videocassette, e sono disposti a sborsare fior di quattrini per collezionarle tutte, soprattutto se si tratta di titoli cult, che hanno fatto la storia del cinema, soprattutto del genere di fantascienza e animazione. Scopriamo quanto valgono oggi le vecchie videocassette dei titoli più famosi.

Il valore dei Vhs dei film più famosi

Tra le videocassette più quotate della Disney ci sono Aladdin e La carica dei 101, che si trovano sulle piattaforme di e-commerce a migliaia di dollari. Tra i titoli di film di fantascienza troviamo The Terminator, venduta a circa 400.000 dollari, e la trilogia di Ritorno al futuro. Per capire il valore delle videocassette oggi basta sapere che una copia originale di Ritorno al futuro su Ebay può essere venduta anche 10.000 dollari.

Poi si trovano in vendita online a prezzi da capogiro anche Tartarughe ninja alla riscossa, e altri Vhs di pellicole molto famose. Requisito essenziale però è che siano in ottime condizioni, tenute perfettamente, con il sigillo di garanzia e riproducibili ancora adesso in un lettore di videocassette.