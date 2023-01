E’ accaduto intorno alle ore 10:45, quando una colonna di fumo nero si è alzata dalla cartoleria di Valmontone (Rm) nella zona Campo Dei Gelsi, sulla via Casilina. Dalle prime indiscrezioni sembra che il negozio “Non solo carta” sia quasi completamente distrutto dalle fiamme.

Retro negozio andato in fiamme a Valmontone

L’attività vendeva, oltre a bomboniere e oggettistica in carta, particolarmente questi giorni, fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Che l’incendio si sia originato e soprattutto propagato in maniera veloce e diffusa per la presenza di materiale pirotecnico è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Detriti del rogo, cenere e fumo

Impressionante come è stata ridotta la struttura dal rogo, praticamente è rimasto lo scheletro degli scaffali e armadi dove erano riposti materiali di vario genere pronti alla vendita, un ammasso di detriti fumanti, i residui solidi, costituiti da incombusti e ceneri che vanno a costituire i fumi neri.

Fuochi d’artificio esposti nella cartoleria

Il proprietario, il signor Angelo, pare sia per fortuna illeso e non ci siano feriti, ma naturalmente è sconvolto da quanto accaduto nel suo negozio storico.

Incendio cartoleria Valmontone

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, dopo la messa in sicurezza della zona le autorità competenti inizieranno a raccogliere elementi per risalire alle cause dell’incendio.

Estintori usati e lasciati sul posto

Sembra che i proprietari dell’attività si siano allontanati pochi minuti per un caffè nel vicino bar e al loro ritorno si siano ritrovati di fronte al rogo.

