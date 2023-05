Incidente a Colleferro, scontro tra due auto: grave una donna

Tre autovetture sono rimaste coinvolte stamane, 4 maggio 2023, in un grave incidente stradale avvenuto nella cittadina di Colleferro, in provincia di Roma.

Scontro frontale in via Sabotino

Erano le 10:30 circa, quando un’automobile, una Fiat Seicento condotta da una donna, che procedeva su via Sabotino – la strada che collega il centro del Comune a Colleferro Scalo – in direzione di Piazzale Matteotti, per cause ancora da accertare, si scontrava frontalmente con una Mercedes Classe A, che transitava nella direzione opposta, verso la stazione ferroviaria “Colleferro- Segni- Paliano”, alla cui guida vi era un uomo.

Vigili del Fuoco liberano la ferita rimasta intrappolata nell’auto

Il violento impatto frontale ha provocato il mancato arresto di una terza vettura che seguiva la Mercedes e quindi il tamponamento della stessa Classe A. Nell’incidente la conducente della Fiat Seicento, una donna di circa 50 anni, ha riportato le conseguenze più serie per la salute. Il terribile schianto ha generato un boato nell’aria circostante, e nello stesso tempo la conducente della Seicento è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, due ambulanze e i Vigili del Fuoco che hanno messo in atto le procedure per l’estrazione dal veicolo della donna ferita, in particolare tirarla fuori dalla vettura senza provocare lesioni specialmente della colonna vertebrale.

Elisoccorsa e trasportata con urgenza al Policlinico Umberto I

Dopodiché, i sanitari del 118 si sono subito resi conto della gravità dei traumi subiti dalla donna e hanno disposto il trasferimento urgente presso un presidio ospedaliero, attivando l’elisoccorso.

La donna è stata elitrasportata con urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I di Roma, mentre il conducente della Mercedes è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro. La terza persona coinvolta nell’incidente non ha riportato nessuna conseguenza per la sua salute.

