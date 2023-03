Incidente a Dragona, morto Andrea Rossi: fatale l’impatto con un’auto guidata da un vigile

L’uomo coinvolto nell’incidente avvenuto in viale dei Romagnoli a Dragona nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 marzo è Andrea Rossi. L’uomo di 34 anni, che guidava la sua motocicletta lungo il litorale romano, ha perso la vita in seguito all’impatto avvenuto con un’auto alla cui guida c’era un agente dei vigli urbani di Roma che stava rientrando a casa.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro che ha portato al decesso il trentaquattrenne Andrea Rossi si è verificato intorno alle 18:30 di ieri, mercoledì 15 marzo. Lo schianto, avvenuto nel X Municipio in zona Dragona, ha visto coinvolti la moto del giovane di 34 anni e la macchina guidata da un agente della polizia locale di Roma Capitale. Dopo l’impatto, risultato fatale per il motociclista, è immediatamente arrivata la chiamata al 118 che si è recato sul posto con il personale medico.

Una volta arrivati, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Andrea Rossi. Fatale è stato lo schianto che gli ha causato profonde ferite e importanti traumi. Il vigile, invece, come riportato da Fanpage, è stato accompagnato all’ospedale G.B. Grassi di Ostia per sottoporlo ai test tossicologici di rito. Sulla vicenda, indagano i carabinieri.

Forti rallentamenti e mezzi sequestrati

La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario a favorire i rilievi da parte delle forze dell’ordine, con forti rallentamenti per la mobilità. I mezzi coinvolti nel sinistro, invece, sono stati sequestrati e la salma è stata condotta in obitorio.

