Incidente stradale Fiano Romano, bilancio tragico: un morto e un ferito

Un incidente stradale è avvenuto sulla A1 Milano-Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 maggio, in corrispondenza dell’entrata della stazione di Fiano Romano. Nell’impatto, che ha coinvolto un’auto e un furgone, ha perso la vita una persona, mentre un’altra è rimasta ferita.

Incidente Fiano Romano,

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Per il tempo dei soccorsi e dei rilievi è rimasta chiusa l’entrata di Fiano Romano verso Roma e verso la A1 Milano-Napoli ed in uscita per chi proviene dalla A1. Lo rende noto Autostrade.

La dinamica che ha portato allo scontro non è chiara.

Il conducente ferito probabilmente verrà sottoposto ai test di rito per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol o droga, esami che si svolgono ogni volta che si verifica un incidente stradale con decesso. L’identità della vittima non è stata resa nota.

