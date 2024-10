Incidente sull’autostrada A1: tir si ribalta, traffico congestionato

Questa mattina un grave incidente lungo l’autostrada A1 ha coinvolto un tir che trasportava materiale ferroso, provocando il blocco totale delle tre corsie di marcia in direzione nord. L’incidente, avvenuto al chilometro 658 nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, ha causato seri rallentamenti del traffico e complicato la viabilità per migliaia di automobilisti in transito.

Incidente sull’A1, il conducente è grave

L’allarme è scattato immediatamente dopo che il mezzo pesante ha perso stabilità, finendo per ribaltarsi sull’asfalto e occupando completamente tutte le corsie di marcia. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma pare che il conducente, che viaggiava da solo, abbia perso il controllo del veicolo per ragioni non ancora chiare. Il tir si è ribaltato, lasciando una scia di detriti e ostruendo interamente la carreggiata.

I soccorsi sono stati chiamati con tempestività e si sono attivati subito per fronteggiare l’emergenza. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno avviato delicate operazioni di estrazione per liberare il conducente rimasto intrappolato nelle lamiere del veicolo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, richiedendo l’intervento immediato del personale medico del 118. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino, dove versa in condizioni critiche.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia hanno lavorato per garantire la sicurezza dell’area e gestire il traffico in continua crescita. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha creato lunghe code, che hanno raggiunto i 2 chilometri di estensione nel giro di pochi minuti, complicando la situazione viaria già intensa. Gli automobilisti in transito sono stati invitati a seguire percorsi alternativi per evitare l’imbottigliamento, con deviazioni consigliate verso l’uscita di San Vittore e il percorso della SS 6 Casilina.

Autostrada chiusa al traffico per diverse ore, aggiornamenti continui

L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, con ripercussioni anche sulle uscite precedenti, dove si sono formati ulteriori rallentamenti. L’uscita obbligatoria a Cassino ha visto code fino a 4 chilometri, aggravando la situazione per i conducenti diretti verso Roma. Le autorità hanno fatto appello agli automobilisti per mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni del personale sul posto, con l’obiettivo di evitare ulteriori incidenti o complicazioni nella gestione della viabilità.

Le operazioni di rimozione del tir e del materiale disperso sulla carreggiata sono state particolarmente complesse. La necessità di sgomberare completamente la strada dai detriti di metallo e di ripulire l’asfalto ha richiesto l’impiego di mezzi speciali e di una squadra tecnica di Autostrade per l’Italia. Solo nel primo pomeriggio, dopo diverse ore di lavoro, la situazione è iniziata a normalizzarsi, con la riapertura parziale delle corsie e il graduale deflusso del traffico.

Le autorità competenti continuano a monitorare l’area e a raccogliere informazioni per chiarire le cause dell’incidente. Non è ancora stato determinato se il ribaltamento del mezzo sia stato causato da un guasto tecnico, da un errore umano o da condizioni stradali sfavorevoli. L’attenzione rimane alta anche per evitare che si ripetano disagi simili, data la criticità del tratto autostradale coinvolto, uno dei più trafficati e strategici per i collegamenti verso il nord Italia.

Autostrade per l’Italia ha diffuso aggiornamenti continui tramite i propri canali ufficiali, compresi i pannelli elettronici disposti lungo l’autostrada e il sito web, per fornire informazioni in tempo reale ai conducenti. Si raccomanda a chi si dirige verso nord di pianificare attentamente il proprio percorso e di considerare l’utilizzo di vie alternative fino al completo ripristino della viabilità.