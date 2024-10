La nuova vita di Vanessa Villani: da vittima di femminicidio ad agente di polizia

Dal coma per percosse nel 2013 all’ingresso in polizia di pochi giorni fa: Vanessa può finalmente vivere una seconda vita

Nel 2013, brutalmente aggredita dal suo ex compagno, padre di suo figlio, Vanessa Villani fu massacrata a colpi di chitarra mentre dormiva nella sua casa. Quell’aggressione, che avrebbe potuto concludersi con un tragico epilogo, lasciò la giovane donna in coma per mesi, con il suo corpo devastato dalla violenza. Oggi, però, quella di Vanessa è una storia di resilienza e di rinascita, diventando un simbolo di speranza e forza per chiunque abbia vissuto l’orrore della violenza di genere.

Vanessa oggi al servizio della comunità

Nei giorni scorsi, dopo anni di riabilitazione fisica e psicologica, Vanessa è riuscita a realizzare un importante traguardo: è entrata a far parte del corpo della polizia provinciale di Frosinone. Oggi, a 41 anni, è una donna che ha riconquistato la sua vita, trasformando quel dolore che l’aveva quasi annientata in una missione di aiuto e protezione per gli altri.

La storia di Vanessa Villani è una delle più drammatiche cronache di femminicidio che l’Italia abbia conosciuto. All’epoca, Vanessa era una giovane madre di un bambino di tre anni. Quella notte terribile, il suo compagno l’aveva colpita ripetutamente, lasciandola quasi in fin di vita, mentre il loro piccolo figlio assisteva, inerme e terrorizzato, alla scena. Quando i nonni materni lo trovarono, accanto al corpo della madre esanime, il bambino piangeva disperatamente, incapace di comprendere l’orrore che si era consumato sotto i suoi occhi.

Per mesi, Vanessa rimase in coma, sospesa tra la vita e la morte. Al suo risveglio, lentamente, riuscì a ricostruire gli eventi di quella notte, confutando la prima versione fornita dall’ex compagno, che aveva tentato di far passare l’aggressione come il risultato di una rapina finita male. Vanessa, con una forza d’animo straordinaria, riuscì a raccontare agli inquirenti della squadra mobile di Frosinone la verità: il responsabile dell’orribile violenza era proprio l’uomo con cui aveva condiviso una parte importante della sua vita, l’uomo da cui aveva avuto un figlio.

Una nuova vita per Vanessa

Il processo contro il suo ex compagno si concluse con una condanna severa, ma per Vanessa il percorso di guarigione era appena iniziato. Le ferite fisiche, profonde e devastanti, erano solo una parte del lungo cammino di recupero che l’attendeva. Durante le apparizioni televisive in cui raccontava la sua storia, Vanessa divenne nota come “la ragazza dal fazzoletto rosso”, un simbolo che utilizzava per coprire le ferite e nascondere la testa priva di capelli, conseguenza della violenza subita. Quel fazzoletto era anche un segno di resistenza, un modo per proteggere la sua dignità e la sua privacy in un momento di profonda vulnerabilità.

La sua determinazione, però, non si è mai spenta. Con il sostegno di psicologi, medici e soprattutto del suo amato figlio, Vanessa ha affrontato ogni giorno con coraggio, lottando per ritrovare una normalità che sembrava perduta per sempre. La sua rinascita non è stata solo fisica, ma anche psicologica. Vanessa ha deciso di ricostruire la sua vita non solo per se stessa, ma anche per il suo bambino, a cui ha voluto offrire un esempio di forza e determinazione.

Dopo anni di riabilitazione e impegno, Vanessa ha raggiunto un nuovo traguardo. Entrare a far parte della polizia provinciale di Frosinone non è solo un lavoro, ma una vera e propria missione. Vanessa ha scelto di indossare la divisa per proteggere gli altri, per essere parte attiva nella lotta contro le ingiustizie e la violenza. Il suo desiderio è di poter aiutare altre donne vittime di abusi e violenze, offrendo loro non solo sostegno, ma anche la testimonianza vivente che una seconda possibilità è possibile.

La sua storia, oggi, è un messaggio potente per tutte quelle persone che, come lei, si sono trovate di fronte a momenti bui e apparentemente insormontabili. Vanessa ha dimostrato che anche dinanzi al peggior dolore è possibile rialzarsi, riscoprire la propria forza e ricostruire una vita degna di essere vissuta.