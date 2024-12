Sermoneta, sabato 14 dicembre nuova giornata ecologica contro l’abbandono dei rifiuti

La collaborazione tra il Comune di Sermoneta e l’associazione Plastic Free prosegue con forza e determinazione. Sabato 14 dicembre, a partire dalle ore 9.30, si terrà una nuova giornata di pulizia ambientale, un evento che vedrà la partecipazione attiva dei volontari dell’associazione, dell’amministrazione comunale rappresentata dal consigliere delegato Vittorio Pacini, della ditta Del Prete, responsabile della raccolta porta a porta, e della Pro Loco di Sermoneta. L’iniziativa partirà dal campo sportivo e si snoderà lungo via Madonna delle Grazie e via Nuova, due strade simboliche che attraversano il cuore del territorio.

Sermoneta, promuovere consapevolezza su sostenibilità

L’obiettivo non è solo quello di raccogliere rifiuti, ma anche di promuovere una più ampia consapevolezza sui temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Come ha spiegato il consigliere delegato Vittorio Pacini, l’iniziativa si propone di essere anche un momento di socializzazione e di sensibilizzazione collettiva.

“Lo scopo è vivere una piacevole esperienza sul territorio. Sarà un’occasione di socializzazione e soprattutto di promozione della tutela ambientale, sensibilizzando i partecipanti riguardo l’eccessivo uso della plastica e il suo impatto sull’ambiente. Verranno quindi raccolti i rifiuti che i volontari troveranno lungo il percorso e che saranno prelevati dalla società Del Prete”, ha dichiarato Pacini.

Le giornate ecologiche si sono dimostrate un efficace strumento per ridurre l’impatto dei rifiuti abbandonati. Spesso, oltre ai piccoli rifiuti, vengono rinvenuti rifiuti ingombranti come mobili o elettrodomestici, nonostante il servizio di raccolta gratuita offerto dalla ditta Del Prete.

Sermoneta premiata anche con il Premio Nazionale Plastic Free

Il Comune di Sermoneta ricorda che chiunque può usufruire dei servizi gratuiti di ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti e che l’isola ecologica di via Codacchio è aperta tre giorni a settimana e due domeniche al mese. La prossima apertura straordinaria è prevista per domenica 22 dicembre, dalle 9:00 alle 13:30.

Per chi desidera segnalare la presenza di rifiuti abbandonati, sono attivi diversi strumenti:

Numero verde: 800 606 001 (dal lunedì al sabato, 8:00 – 13:00)

800 606 001 (dal lunedì al sabato, 8:00 – 13:00) Email: sermoneta@delpretesrl.it

sermoneta@delpretesrl.it App “Decoro Urbano”, uno strumento digitale per inviare segnalazioni in tempo reale.

La giornata del 14 dicembre si inserisce in un percorso di lungo periodo portato avanti con coerenza e impegno dal Comune di Sermoneta. La collaborazione con Plastic Free, associazione di volontariato attiva in tutta Italia per la sensibilizzazione sulle problematiche legate all’uso eccessivo della plastica, ha permesso la realizzazione di numerose giornate ecologiche negli ultimi anni.

La collaborazione si è concretizzata anche con progetti strutturali. Il Comune di Sermoneta è stato uno dei 111 Comuni italiani a vincere il Premio Nazionale Plastic Free, assegnato a marzo di quest’anno, grazie all’eliminazione delle plastiche monouso dalle mense scolastiche. Questo risultato è stato ottenuto con l’installazione di lava stoviglie e macchinette erogatrici di acqua, che permettono agli studenti di utilizzare borracce e ridurre il consumo di bottiglie e bicchieri di plastica.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è una problematica diffusa in molte aree urbane e rurali. Sermoneta ha deciso di affrontare la questione con azioni concrete e con il supporto della comunità. Secondo il consigliere Vittorio Pacini, l’abbandono dei rifiuti è una vera e propria “piaga” che va combattuta attraverso la cultura del rispetto ambientale e la partecipazione attiva della cittadinanza: “va sconfitta anche con la cultura del rispetto dell’ambiente e grazie a queste iniziative si riesce a mitigare l’impatto ambientale di questi comportamenti incivili”, ha spiegato.