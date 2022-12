Incidente Vitorchiano, treno investe auto con famiglia al seguito trascinandola per 100 metri

Un tremendo incidente ferroviario è accaduto nella mattinata di oggi, 29 dicembre 2022, sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, nel comune di Vitorchiano in provincia di Viterbo. All’incrocio a raso in via Piangoli, al passaggio a livello in località Pallone (frazione di Vitorchiano) un treno è andato a collidere con un’autovettura su cui viaggiava una famiglia composta da quattro persone, due adulti e due minori (un bambino e una bambina).

Tutti e quattro gli occupanti della vettura sono rimasti feriti, il più grave è il conducente, trasportato in codice rosso con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli della Capitale, e per uno dei piccoli è stato necessario il ricovero all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Dinamica dell’incidente

A seguito della collisione l’automobile è stata trascinata sui binari per almeno 100 metri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Viterbo, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Nessun passeggero del treno sarebbe rimasto ferito. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica e le responsabilità dell’incidente. La squadra dei Vigili del Fuoco ( 5 unità di personale con un mezzo pesante e un fuoristrada) ha provveduto a rimuovere l’auto dalla linea ferroviaria che è stata chiusa, sospendendo così la circolazione dei treni sulla stessa.

