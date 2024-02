Indagati per omicidio colposo i proprietari dei cani rottweiler che hanno ucciso un uomo a Manziana

Non si è ancora spenta l’eco della tragedia consumatasi domenica mattina nel bosco di Manziana, in provincia di Roma, quando tre cani molosso di razza rottweiler hanno attaccato ferocemente il 39enne Paolo Pasqualini mentre stava praticando jogging, non lasciandogli scampo. Ora sono indagati per omicidio colposo i due proprietari dei rottweiler.

Intanto la procura di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e l'esame si svolgerà venerdì presso il dipartimento di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma. L'atto è stato disposto dalla Procura di Civitavecchia nell'ambito del procedimento in cui risultano indagati i due proprietari dei cani.

Ieri l’avvocato Giancarlo Ascanio, che assiste i proprietari dei 3 cani, all’Adnkronos ha affermato che è “infondata la notizia secondo cui i cani sarebbero fuggiti dalla proprietà in conseguenza dell’accidentale apertura del cancello. Il cancello era in realtà chiuso, quando è avvenuto il fatto, e probabilmente c’è una falla nella recinzione dalla quale sono passati e dovrà essere accertato come si è provocato, considerato che la casa era regolarmente mantenuta”. (Adnkronos)

Reati dolosi e colposi

I reati dolosi sono quelli commessi volontariamente, proprio con l'intenzione di realizzare la condotta illecita, mentre i reati colposi, sono frutto di disattenzione, negligenza o imprudenza e, pertanto, non sono realmente voluti.

