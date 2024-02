Jo Squillo parcheggia in via Ugo Ojetti per andare a cena. Le rubano tutto

“Roma, via Ugo Ojetti: ecco come ho ritrovato la mia macchina. Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti… Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio”. E’ Jo Squillo che lo racconta sul suo profilo Instagram, dopo che ieri sera ha ritrovato il suo furgone nero scassinato. L’artista si era fermata a cena in un ristorante vicino agli ex studi Dear della Rai, lasciando all’interno del furgone valigie ed effetti personali. Un brutto colpo per l’artista che però, da quello che scrive su Instagram, chiude il suo commento dimostrando una notevole dose di equilibrio e serenità.

I furti nelle auto a Roma

I furti nelle auto a Roma

I furti all'interno delle auto a Roma continuano ad essere un problema significativo, con un aumento dei casi segnalati in varie zone della città. Nel 2023, si è registrato un incremento del 30% dei furti di componenti di auto, soprattutto quelle elettriche e ibride, con una particolare attenzione verso batterie al litio, catalizzatori e marmitte. Le bande di ladri sembrano aver preso di mira specificamente le componenti difficili da trovare sul mercato, incrementando il fenomeno delle auto "cannibalizzate"​​​​.

La situazione è preoccupante in diverse aree, con segnalazioni di vetture depredate di pezzi importanti o addirittura trovate senza alcune componenti vitali. Ad esempio, nel quartiere Portuense, si è verificato un boom di furti, con 40 episodi di pezzi di auto rubati in soli 15 giorni, facendo sentire i residenti come se vivessero in un “autoricambi a cielo aperto” per i malviventi​​.

Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, che hanno portato all'arresto di diversi individui coinvolti in questi crimini, il problema persiste, con furti che continuano a verificarsi in tutta la città, dal centro al litorale, spesso pregiudicando anche i turisti venuti a visitare la capitale​.

