Italia-Inghilterra, sfida a colpi di birre in cask, a Roma fino al 5 marzo

Fino al 5 marzo alla Treefolk’s Public House di Roma si terrà “Londinium” l’evento durante il quale si sfideranno birrifici italiani e britannici nel segno della Real Ale, la tipica birra “a caduta” dei pub londinesi.

Italia vs Inghilterra a colpi di birra

Le immagini del match Italia-Inghilterra che ha sancito la vittoria degli Azzurri nell’ultimo Campionato europeo di calcio sono ancora fresche nella memoria di tutti. Ma in attesa di un nuovo confronto sui campi da calcio, c’è già una rivincita in arrivo, e stavolta sarà a colpi di birra. Abbiamo intervistato Andrea Buresti, organizzatore di Londinium, e ci siamo fatti spiegare qualcosa in più di quest’evento che sta per partire a Roma.

Buresti, con il Londinium torna la sfida “Italia – Inghilterra”, ma stavolta al posto dei gol ci saranno le pinte di birra e giocare in casa non è detto che sia un vantaggio. Di cosa si tratta?

Beh sì, giochiamo in casa ma il “pallone” lo portano loro, gli inglesi. E per “pallone”intendiamo il tipo di birra tipicamente britannica, la Real Ale, conosciuta anche come “cask beer”, dal contenitore da cui viene servita, appunto il cask, che prevede anche tecniche di lavorazione tradizionali su cui ci confronteremo. La birra in cask, infatti, è “materia” inglese, forse loro partono già da un 1 a 0. Ma anche noi abbiamo un attacco niente male…

25 birre inglesi contro 25 birre italiane

Come si gioca questa partita? Ovvero: come funziona la sfida e per chi dovremo tifare?

In campo, ovvero nel nostro pub TreeeFolk’s Public House a Trastevere, fino a domenica 5 marzo, 25 birre italiane si contenderanno il titolo di migliore birra in cask con 25 birre d’oltremanica. Gli arbitri che decreteranno la migliore saranno intenditori, amanti e appassionati di birra. Il criterio principe per giudicare sarà la vicinanza alla tradizionale cask beer.

Ci spieghi meglio: qual è la particolarità delle “cask beer”?

La “cask beer” prende il nome appunto dalla botte che contiene la birra e da dove viene spillata, che è tipica delle aree britanniche. La sua particolarità è che all’interno non c’è anidride carbonica aggiunta, perchè il servizio “a caduta”, senza appunto l’aiuto della spinta della CO2, rende la birra piatta, priva completamente priva di schiuma. Queste birre, poi, vengono servite a temperatura ambiente, come da tradizione, per esaltarne tutte le peculiarità.

Allora non rimane altro che venire e provare

Esatto: vi aspettiamo per accompagnarvi in un viaggio che vi catapulterà nell’Inghilterra dei pub; verrà servita anche la classica “breakfast english”, fish and chips e ribs.

