Jesus Christ Superstar “risorge” al Teatro Sammarco di Roma

Jesus Christ Superstar, il musical liberamente ispirato alla vita e alla Passione di Gesù Cristo, sta per tornare al Teatro Sammarco di Roma. Quasi inevitabilmente, visto il successo del gennaio-febbraio scorso, con cinque spettacoli sold out e liste d'attesa chilometriche. Sono state quindi aggiunte quattro nuove, imperdibili date che si snoderanno in due fine settimana consecutivi.

Nuove date per Jesus Christ Superstar al Teatro Sammarco di Roma

Jesus Christ Superstar sta dunque per risorgere: non, però, dopo tre giorni, bensì dopo otto mesi. Dopo il trionfo dell’inverno scorso, segnato dal maggiore incasso nella storia del teatro della chiesa di San Marco Evangelista, in piazza Giuliani e Dalmati 18-20 all’EUR. A grande, anzi grandissima richiesta, allora, “La Bottega dei Ragazzi” salirà di nuovo sul palco per far rivivere l’opera rock ribattezzata, per l’occasione, “Superstar”.

I personaggi più in vista, Giuda e Maria Maddalena, saranno ancora impersonati dalle certezze Lorenzo Antonetti Clarucci e Fulvia Coletta. Il ruolo di Gesù di Nazareth sarà invece uno e trino, affidato al (quasi) deb Jacopo Verrecchia ma anche agli esperti Paolo Dragone e Leonardo Leonori. Senza dimenticare gli altri giovani interpreti (alcuni giovanissimi) che canteranno, reciteranno e balleranno rigorosamente dal vivo. La regia sarà curata come sempre da Maria Assunta Di Nubila e Paola Passagrilli, con Angela Passagrilli alle coreografie e Mariella Marcelli alle scenografie.

La prima si terrà il prossimo sabato 14 ottobre alle 21:00. Seguiranno, sempre alle 17:00, le rappresentazioni di domenica 15, sabato 21 e il gran finale di domenica 22. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 8766574, tenendo anche presente che, come sempre, parte del ricavato andrà in beneficenza.

In più, come recita la locandina dello show, "La Bottega dei Ragazzi" «replica… ma non si ripete». Non siete curiosi di sapere perché?

