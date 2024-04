“Lo avevamo promesso e l’abbiamo fatto”: ora è davvero legge | Scatta il ritiro della patente se fai questa cosa

Non farlo perché ti sparirà la patente: è uno dei comportamenti più gravi.

Era stato promesso e di fatto è avvenuto. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha apportato alcune modifiche al Codice della Strada e, se la Camera ha già approvato il testo, ora questo si trova al vaglio del Senato. Se alcune norme sono state alleggerite per quanto riguarda pene e conseguenze, come quelle relative alla velocità e ai velox, altre invece sono state inasprite.

Uno dei cambiamenti maggiori riguarda la guida sotto l’effetto di alcol e droghe che, se già prima era severamente punito, ora con le nuove norme subisce un controllo ancora più stretto e causa delle conseguenze decisamente pesanti per chi le subisce.

C’è poi una novità anche per quanto riguarda un altro tipo di reato, purtroppo ancora molto diffuso soprattutto in alcune zone d’Italia. Per cercare di fermarlo, il legislatore ha deciso di punirlo con il ritiro della patente, sebbene a tutti gli effetti non sia una scorrettezza che si commette alla guida: ecco di cosa si tratta.

Abbandono degli animali: se lo fai, ti sparisce la patente

“Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto” hanno annunciato i deputati leghisti Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti e Pretto. La Commissione Trasporti, infatti, ha approvato l’emendamento della Lega al Codice della Strada che punisce ancora più severamente chiunque abbandoni un animale. Questo è volto a diminuire i numeri di questo fenomeno ancora così diffuso, soprattutto d’estate.

“Un fenomeno incivile che, soprattutto in estate, ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti” hanno commentato i deputati leghisti, che si augurano che questo inasprimento delle pene disincentivi chiunque possa avere un’idea del genere.

Quanti animali vengono abbandonati

Secondo i dati di Enpa riferiti al 2023, il numero di animali che vengono abbandonati è altissimo e si attesta sui 123 al giorno, con degli aumenti importanti nel periodo estivo. “Soltanto nel mese di luglio i volontari hanno recuperato 2.354 cani. In molti casi il vero motivo pare sia la mancanza di voglia di trovare una soluzione per l’estate” hanno riferito i volontari di Enpa, molto attivi sul territorio per quanto riguarda questo fenomeno.

Il 2023 è stato un anno da record, in questo senso: sono stati abbandonati più di 127 animali ogni 24 ore e, rispetto al 2021, il fenomeno è cresciuto del 20%.