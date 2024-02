Partita divertente e giocata a viso aperto nella prima frazione, alla Juventus bastano meno di tre minuti per sbloccare la sfida con Vlahovic, ma con una buona reazione il Frosinone prima pareggia con Cheddira, poi la, ribalta con Brescianini, ma i bianconeri raggiungono poco dopo il pareggio con la doppietta di Vlahovic. Ripresa con la Juventus che cerca la via del gol in più occasioni, ma riesce a scardinare la difesa avversaria soltanto all’ultimo respiro con Rugani. Torna a vincere dopo quattro giornate la squadra di Allegri, mentre per Di Francesco è la quarta sconfitta di fila.

Primo Tempo

Bastano due minuti e mezzo alla Juventus per passare in vantaggio, inserimento sulla destra di McKennie che serve Vlahovic in area, bella girata del nove bianconero che fulmina Cerofolini. Al 14′ bella azione del Frosinone, la palla arriva sulla destra a Zortea che effettua un cross perfetto, dove Cheddira si fa trovare pronto, e colpisce di testa per il pareggio ciociaro.

Al minuto 17 ci prova Soulè dal limite dell’area, palla che finisce alta. Poi è Vlahovic che prova un pallonetto dalla distanza, sfera che finisce al lato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al minuto 23, dopo un batti e ribatti, ci prova Bremer ma la sua conclusione finisce altissima. Al 28′ la ribalta il Frosinone, imbucata centrale di Harroui per Brescianini che stoppa e lascia partire un sinistro che beffa Szczesny.

Quattro minuti dopo ancora sull’asse McKennie-Vlahovic la Juventus trova il due a due, il centravanti con una finta si libera di Okoli e batte ancora Cerofolini. Al 38′ ci prova Alcaraz dal limite, ma la sua conclusione finisce fuori misura. L’ultima occasione è per la Juventus con Gatti, che calcia di destro, ma Okoli respinge il tiro in fallo laterale. Dopo un minuto di retfi isce il primo tempo sul risultato di due a due.

Secondo Tempo

Dopo i primi minuti della ripresa in cui le squadre lottano a centrocampo, ci prova ancora Vlahovic che sugli sviluppi di un calcio d’angolo prova la deviazione area, ma sbaglia di pochi centimetri. Al minuto 53 ci prova Rugani in area di rigore, ma il suo tiro colpisce Alcaraz che salva il Frosinone. Al 57′ ruba palla a centrocampo Vlahovic e serve Chiesa, che si accentra da sinistra e calcia, conclusione deviata in angolo dai difensori ciociari.

Al 67′ cross da sinistra di Cambiaso, cicca il pallone Yildiz che permette ai difensori del Frosinone di liberare l'area. Al 79′ Locatelli prova il destro dal limite, nessun problema per Cerofolini che blocca il pallone. Al minuto 84 cross di Valeri dalla sinistra verso il secondo palo, colpo di tesota di Soulè e pallone che finisce tra le braccia di Szczesny. Al 90′ scambio tra Milik e Vlahovic, con quest'ultimo che prova la conclusione, palla che finisce alta.

La risolve Rugani all’ultimo respiro, al minuto 95, sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Iling, sponda di Vlahovic per il difensore che gira il pallone e regala i tre punti ai bianconeri. Finisce qui la gara con la Juventus che vince in extremis e condanna Di Francesco alla quarta sconfitta consecutiva.

Le Pagelle

Cerofolini: 5

Pronti e via subisce il gol di Vlahovic, poi ci mette del suo per fare bella figura ma ancora il nove bianconero lo beffa di nuovo

Lirola: 6

Di Francesco lo mette nella difesa a tre, lui si adegua molto bene al nuovo ruolo bloccando la avanzate bianconere

Romagnoli: 6

Si fa anticipare da Vlahovic nell’occasione del gol, poi fornisce una buona prova di tanta sostanza

Okoli: 5,5

Sempre in ritardo sulle avanzate bianconere, si fa mettere a sedere con una finta da Vlahovic nell’occasione del 2-2

Zortea: 6

Buona gara del laterale del Frosinone, condita dall'assist per l'uno a uno di Cheddira

Brescianini: 7

Corre, copre e ruba palloni, si prende la soddisfazione di siglare il gol del momentaneo uno a due

Mazzitelli: 6

Il capitano in questa gara pensa più alla fase difensiva che a quella offensiva, una garanzia in mezzo al campo

Harroui: 6

Suo l’assist per il gol di Brescianini, per il resto partita di ordinaria amministrazione

Valeri: 6

Si fa beffare in avvio da McKennie, poi la solita buona spinta in fase offensiva

Soulè: 6,5

Prova a prendere per la mano la sua squadra con le sue giocate, ma viene costantemente raddoppiato e dai difensori avversari

Cheddira: 6,5

Trova il gol con uno splendido colpo di testa, poi si batte contro la difesa bianconera, senza però essere più pericoloso

Kajo Jorge (72′): S.V.

Barrenechea (72′): S.V.

Gelli (87′): S.V.

Seck (87′): S.V.

Monterisi (94′): S.V.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

