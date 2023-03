La Lazio cade all’Olimpico: l’Az Alkmaar si impone per 1-2

Dopo la grande vittoria ottenuta contro il Napoli in campionato, la Lazio non riesce a ripetersi e crolla in casa contro l’Az Alkmaar per 1-2. Dopo i primi venti minuti dove i biancocelesti sembravano avere il pallino del gioco, l’Az ha preso le misure rischiando il giusto. Prestazione decisamente sottotono per gli uomini di Maurizio Sarri, che erano chiamati a dare seguito all’ottima prestazione in terra campana. In Olanda servirà una Lazio completamente diversa se vorrà cercare di proseguire il proprio cammino europeo.

Primo tempo

La gara si apre con la Lazio subito pericolosa grazie a Sergej Milinkovic Savic, ma la conclusione del serbo termina di poco fuori. Vantaggio biancoceleste che arriva al minuto 18, quando Zaccagni serve perfettamente Pedro che gira di prima intenzione non lasciando scampo al portiere Ryan. Al 26° minuto Lazio vicina al raddoppio, ma stavolta la conclusione di Pedro viene prontamente respinta dal Portiere. L’Az si fa vedere alla mezzora grazie alla violenta conclusione di Mijnans che si stampa sul palo. Gli olandesi riescono a pareggiare la gara sul finale di primo tempo, con Pavlidis bravo a non lasciare scampo a Maximiano. A pochi secondi dal triplice fischio ci prova Milinkovic Savic, ma la conclusione si stampa sulla traversa Termina sul risultato di 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Ripresa che vede la Lazio andare vicina al vantaggio con Felipe Anderson, ma la conclusione del brasiliano è centrale. Al minuto 62, al secondo tiro in porta, l’Az Alkmaar trova la rete del sorpasso, con Kerzek che da pochi passi non perdona Maximiano. Al 73° minuto ci prova Felipe Anderson, con la conclusione che termina di poco sul fondo. La squadra di Maurizio Sarri ci prova nel finale, non riuscendo però ad essere realmente pericolosa. Termina con la vittoria degli olandesi l’andata degli ottavi di finale di Conference League.

Le pagelle

Maximiano 5,5

Poteva fare qualcosa di più in occasione delle due reti.

Lazzari 5,5

Male oggi il 29, non benissimo in fase difensiva e poco pericoloso in quella offensiva.

Casale 6

Ha giocato solo un tempo, e lo ha fatto discretamente.

Patric 5,5

Non benissimo oggi lo spagnolo, che ha sofferto svariate volte contro l’attacco olandese.

Marusic 5,5

Stesso discorso di Lazzari, soffre e si rende poco pericoloso in fase offensiva.

Cataldi 5

Veramente male oggi, non il Cataldi della prima parte di stagione.

Milinkovic Savic 5,5

Lontano parente del Sergej che conosciamo. Deve dare di più.

Luis Alberto 6,5

Il migliore in campo dei biancocelesti. Sempre presente sia in fase offensiva che in quella difensiva. Cerca sempre di dare quel qualcosa in più.

Pedro 6

Oltre alla rete, cerca di fare quel che può. La stanchezza si fa sentire anche per un campione come lui.

Felipe Anderson 5,5

Male, apparso molto stanco il brasiliano. Dovrà per necessità ritrovare la forma migliore visto l’infortunio di Ciro Immobile.

Zaccagni 5,5

Dopo un buon primo tempo è completamente sparito nella ripresa.

Romagnoli (46′) 5,5

Entra al posto di Casale e spesso appare in difficoltà. Non il solito Romagnoli.

Cancellieri (70′) 5,5

Non riesce a dare quel qualcosa in più alla manovra offensiva.

Vecino (70′) 6

Nulla di eccezionale, ma almeno è propositivo anche in zona offensiva.

