La Lazio cade, il Torino fa festa: i granata espugnano l’Olimpico per 0-1

I biancocelesti cadono allo stadio Olimpico contro il Torino, protagonista di una grande prestazione. La squadra di Maurizio Sarri ha provato a rendersi pericolosa, ma i granata erano ben messi in campo ed hanno concesso poco ai biancocelesti. Molto nervosismo in casa Lazio per un arbitraggio ritenuto non all’altezza.

La partita

La gara si apre con la Lazio che va vicinissima al vantaggio dopo solo un minuto, ma il colpo di testa di Zaccagni viene salvato sulla linea dall’estremo difensore granata. Al 13° proteste biancocelesti per un contatto in area che ha visto coinvolto Hysaj, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al minuto 20 si fa vedere il Torino, con la conclusione di Radonjic prontamente respinta da Provedel. Al 43° gli ospiti passano in vantaggio con Ilic e la collaborazione di Provedel, che non riesce a tenere il Pallone. Termina con il Torino avanti 0-1 la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo la prima occasione è del Torino ancora con Radonjic, che trova una grande parata di Provedel. La Lazio ci prova ma senza recare grandi problemi al portiere ospite Milinkovic Savic. Nel finale i granata sfiorano il raddoppio in due circostante, con Sanabria prima e Buongiorno poi. Termina con la vittoria degli uomini di Juric la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 6

Nonostante un intervento non all’altezza sulla rete dei granata, compie due parate importanti.

Hysaj 5,5

Non malissimo, ma non è stato quello degli ultimi tempi.

Patric 6

Buona prova, concede poco all’attacco degli ospiti.

Romagnoli 6

Buona prestazione, insieme a Patric concede veramente poco al reparto avanzato di Juric.

Marusic 5,5

Non il solito Marusic, va spesso in difficoltà e questo non lo fa avanzare in zona offensiva come fatto nelle ultime uscite.

Vecino 5,5

Tornava da qualche problema fisico, ed ovviamente non era al 100%. Deve ritrovare la migliore condizione per questo finale di stagione.

Milinkovic Savic 6

Bene nel primo tempo, in fase calante nel secondo. Fa il suo, ma ci si aspettava sicuramente di più.

Luis Alberto 5,5

Si fa vedere sempre, ma oggi non incide. Molto impreciso, non riesce a dare quel qualcosa in più.

Pedro 6

Ha provato a dare quel qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa cala come tutto il reparto offensivo.

Felipe Anderson 5,5

Oggi spento, la stanchezza si è fatta sentire per il brasiliano. Spesso impreciso e mai realmente pericoloso.

Zaccagni 5,5

Anche lui poco incisivo, fa qualcosa in più nella ripresa ma non basta.

Immobile (54′) 6

Non ha fatto molto, ma dopo ciò che è accaduto in settimana ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo per essere in campo.

Marcos Antonio (54′) 6,5

Entra e lo fa molto bene, grinta giusta e tanta qualità. Può rivelarsi un elemento prezioso per Sarri in questo finale di stagione.

Casale (69′) 6

Entra a venti minuti dalla fine, e lo fa bene rischiando in poche situazioni.

Lazzari (69′) 5,5

Entra ma non lo fa nel migliore dei modi. Non riesce a dare quel qualcosa in più sulla corsia di destra.

Pellegrini (81′) 6

Ha giocato pochi minuti, e lo fa con grande intensità. Prova a rendersi pericoloso ma non basta.

Foto: Profilo Facebook S.s. Lazio

© Riproduzione riservata